«Сбер» представил платежный терминал «Нео» с ИИ-функциями

«Сбер» представил новый платежный терминал «Нео» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Устройство разработано компанией самостоятельно и объединяет функции оплаты, биометрической идентификации и обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта. Первые поставки терминалов планируется начать до конца 2026 года.

Терминал поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и с помощью биометрии. Также через устройство можно воспользоваться сервисом оплаты частями, оставить чаевые и использовать бонусы программы лояльности при совершении покупки.

В числе технических особенностей «Нео» — экран с автоматической регулировкой угла наклона, система распознавания лица на базе ToF-камеры и лидара, а также восьмиядерный процессор с отдельным NPU-чипом для выполнения задач искусственного интеллекта. По данным компании, разрешение дисплея увеличено на 60% по сравнению с предыдущим поколением терминалов.

В «Сбере» отмечают рост использования биометрических способов оплаты. По данным банка, сервисом «Оплата улыбкой» воспользовались более 6 млн человек, а через технологию «Вжух» ежедневно проходит свыше 1 млн операций. Компания рассматривает запуск нового терминала как часть дальнейшего развития платежной инфраструктуры.

Кроме того, «Сбер» тестирует рекомендательные модели искусственного интеллекта для сценариев оплаты частями. Предполагается, что система сможет предлагать клиентам соответствующий способ оплаты с учетом параметров покупки и пользовательских предпочтений.