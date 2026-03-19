19.03.2026 в 13:30

Лабубу выходит на большой экран

Pop Mart запускает кинофраншизу с Sony Pictures

Компания Pop Mart, производитель Лабубу, объявила о сотрудничестве с Sony Pictures для создания своего первого полнометражного фильма. Проект станет важным шагом в расширении бренда Лабубу за пределы коллекционных игрушек и выходе в сферу развлечений и культуры, пишет Reuters.

Фильм будет снимать номинированный на BAFTA режиссер Пол Кинг, который также выступит продюсером и соавтором сценария вместе со Стивеном Левенсоном. Картина находится на ранней стадии разработки и задумана как сочетание игрового кино и компьютерной графики.

В Pop Mart отметили, что хотят превратить Лабубу из популярного интернет-феномена в полноценную международную франшизу. Компания рассчитывает развивать персонажа в разных направлениях — от кино и контента до тематических парков и сопутствующих товаров, вдохновляясь опытом Disney.

По мнению аналитиков, партнерство с Sony поможет компании диверсифицировать доходы и увеличить прибыль от лицензирования. Популярность Лабубу уже способствовала значительному росту капитализации Pop Mart.

Персонаж был создан художником Касингом Лунгом в 2015 году и стал частью серии «Монстры». Сегодня бренд активно развивается: проходят международные туры и проекты, приуроченные к десятилетию персонажей, что дополнительно укрепляет их глобальную узнаваемость. Только россияне потратили на Лабубу в 2025 году больше 3 млрд руб.

