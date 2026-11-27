Киностудия «Ленфильм» вышла на самоокупаемость к концу 2026 года. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга и председатель совета директоров киностудии Борис Пиотровский.

По его словам, предприятие уже стало безубыточным и после погашения долгов сможет работать без дополнительного финансирования. Пиотровский также назвал преувеличенными сообщения о тяжелом финансовом положении «Ленфильма».

Урегулирование задолженности позволит киностудии участвовать в конкурсах и претендовать на государственные субсидии, в том числе от Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив.

Борис Пиотровский был избран председателем совета директоров киностудии «Ленфильм» в октябре.

В июле председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин сообщал, что «Ленфильм» планирует начать расчеты с кредиторами осенью. Тогда общий объем задолженности оценивался примерно в 300 млн руб. В том же месяце генеральным директором киностудии стал бывший директор департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко.

В феврале 2026 года «Ленфильм» перешел в собственность Санкт-Петербурга. До этого киностудия более десяти лет находилась в сложном финансовом положении. В 2013 году она получила кредит ВТБ на 1,5 млрд руб., а к 2020 году ее задолженность перед банком достигла 2,2 млрд руб. Для погашения долга предприятие получило государственную поддержку.