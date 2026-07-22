«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкультуры

Коллективу киностудии «Ленфильм» вечером 22 июля представят нового генерального директора. Им стал Дмитрий Давиденко, ранее занимавший должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с деталями назначения.

Дмитрий Давиденко окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа и аспирантуру института. С июня 2022 года по октябрь 2025 года он возглавлял департамент кинематографии Минкультуры.

До прихода в министерство Давиденко долгое время работал в киноиндустрии и на телевидении: на студии «Красная стрела», в компании «Рекун», на телеканале «Россия» и в продюсерской компании Валерия Тодоровского. Среди проектов, в которых он участвовал как линейный продюсер, — сериалы «Оттепель» и «Обитель», а также фильм «Географ глобус пропил».

Предыдущие руководители «Ленфильма» менялись с начала 2010-х на фоне сообщений о финансовых сложностях киностудии. В феврале 2024 года студию возглавил Эдуард Суворов, однако уже в декабре того же года он был снят с должности. В том же месяце гендиректором стала Надежда Андрющенко, ранее занимавшая должность директора службы безопасности «Ленфильма».

«Ленфильм» является одной из старейших киностудий России, основанной в 1914 году. В начале 2026 года завершилась передача кинокомпании в собственность правительства Санкт-Петербурга. По итогам 2025 года выручка АО «Ленфильм» составила 230,5 млн рублей, а чистый убыток достиг почти 121 млн рублей.