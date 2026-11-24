В Госдуме подготовили законопроект о квотировании показа иностранного кино в российских кинотеатрах. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии». Согласно тексту документа, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предусматривает введение квоты на показ национальных фильмов. В течение определенных периодов кинотеатры должны будут либо отказаться от демонстрации зарубежного кино, либо обеспечить минимальную долю сеансов с российскими фильмами. Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней.

Квоты предполагается утверждать не позднее чем за 90 дней до начала календарного года с участием российских организаций кинематографии. При этом договоры на показ иностранных фильмов, заключенные до введения ограничений, в случае несовместимости с квотами будут признаваться ничтожными.

Для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается установить компенсационный платеж в размере 5 млн руб., на анимационный — 3 млн руб. От уплаты освободят фильмы из стран ЕАЭС, картины — лауреаты кинофестивалей из перечня правительства, а также фильмы, обнародованные до 1993 года. Без внесения платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Средства планируется направлять на мониторинг показа фильмов и контроль за расписанием кинотеатров.

Кроме того, получатели прокатных удостоверений на иностранные фильмы должны будут ежеквартально перечислять 10% от общей суммы кассовых сборов соответствующей картины в кинотеатрах за отчетный период на развитие отечественной кинематографии.

За нарушение правил квотирования законопроект предусматривает административную ответственность, однако размеры штрафов в документе не уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме, правительству и Союзу кинематографистов РФ подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке отечественной кинематографии и регулировании проката иностранных фильмов. Глава Союза кинематографистов Никита Михалков уточнял, что одним из направлений такой работы станет квотирование зарубежного кино.