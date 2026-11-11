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11.11.2026 в 09:15

«Сбер» потребовал почти 1 млрд рублей с Федора Бондарчука и структуры Эдуарда Пичугина

Банк также требует обратить взыскание на киноцентр «Великан Парк»

«Сбер» подал иск к ООО «Интерком», ООО «Киносити Девелопмент», бывшему главе «Ленфильма» Эдуарду Пичугину, кинопродюсеру Федору Бондарчуку и другим лицам о взыскании 924,2 млн руб. Банк также просит обратить взыскание на заложенные здание киноцентра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге и земельный участок под ним. Заседание суда назначено на 9 декабря 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

Спор связан с кредитом на 788 млн руб., который «Сбер» выдал «Интеркому» в 2014 году на развитие киноцентра. Срок погашения займа под 11,8% годовых истекал в феврале 2024 года. В конце 2022-го банк уступил право требования долга компании «Петровский Арт Лофт» за 652,24 млн руб.

В марте 2025 года «Интерком» оспорил уступку. Суды установили, что новый кредитор повышал процентную ставку по займу, а в материалах дела фигурировали документы и переписка, связанные с планом получения контроля над «Великаном Парком». Договор цессии признали недействительным. Апелляция, кассация и Верховный суд оставили это решение в силе, после чего кредитором вновь стал «Сбер».

Представитель Эдуарда Пичугина заявил «Коммерсанту», что в июле бизнесмен погасил задолженность в полном объеме. Источник издания, знакомый с обстоятельствами спора, утверждает, что долг выплачен не полностью. В «Сбере» ситуацию не прокомментировали.

Площадь «Великан Парка» составляет 13,8 тыс. кв. м. Руководитель проектов NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает комплекс почти в 3 млрд руб. По его мнению, интерес к объекту связан с расположением на Петроградской стороне и большим земельным участком. Эксперт не исключает, что у банка уже есть потенциальный покупатель.

Федор Бондарчук Сбер «Великан Парк»
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