Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский избран председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Пиотровского, киностудия продолжит работу по финансовому оздоровлению. Среди приоритетов он также назвал производство фильмов и подготовку новых кадров для киноиндустрии.

В 2026 году Санкт-Петербург поддержал съемки двух полнометражных художественных картин. Одна из них — «Лавр», экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина.

В начале 2026 года «Ленфильм» перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. До этого единственным владельцем киностудии было Росимущество. В июле генеральным директором «Ленфильма» назначили Дмитрия Давиденко, ранее возглавлявшего департамент кинематографии Министерства культуры РФ.