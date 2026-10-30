Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2026 в 09:00

Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

Киностудия продолжает финансовое оздоровление после перехода в собственность правительства Санкт-Петербурга

1
Борис Пиотровский

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский избран председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Пиотровского, киностудия продолжит работу по финансовому оздоровлению. Среди приоритетов он также назвал производство фильмов и подготовку новых кадров для киноиндустрии.

В 2026 году Санкт-Петербург поддержал съемки двух полнометражных художественных картин. Одна из них — «Лавр», экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина.

В начале 2026 года «Ленфильм» перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. До этого единственным владельцем киностудии было Росимущество. В июле генеральным директором «Ленфильма» назначили Дмитрия Давиденко, ранее возглавлявшего департамент кинематографии Министерства культуры РФ.

Ленфильм Борис Пиотровский
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.