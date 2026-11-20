Российская анимационная франшиза «Маша и Медведь» набрала 49,1 млн просмотров на стриминговой платформе Netflix в первой половине 2026 года. Совокупное время просмотра составило 133,9 млн часов, свидетельствуют данные американской компании, на которые ссылается ТАСС.

На пять сезонов основного мультсериала пришлось 40,4 млн просмотров и 126,6 млн часов. Мультфильм «Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах» набрал 6,8 млн просмотров и 2,6 млн часов, а первый сезон проекта «Машины страшилки» — 1,9 млн просмотров и 4,7 млн часов.

Самым популярным стал пятый сезон основного мультсериала — 11,6 млн просмотров. Первый сезон набрал 11 млн просмотров, второй — 7,6 млн, третий — 6,9 млн, четвертый — 3,3 млн.

В мае создатель «Маши и Медведь» Олег Кузовков запустил производство первого полнометражного фильма по вселенной сериала. Проект станет новой интерпретацией истории и фактически перезапуском популярного бренда.