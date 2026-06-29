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29.06.2026 в 07:00

В Калифорнии запретили громкую рекламу в стриминговых сервисах

Платформы должны воспроизводить ролики на том же уровне громкости, что и основной контент

С 1 июля 2026 года в Калифорнии вступает в силу закон, запрещающий стриминговым платформам делать рекламные ролики громче фильмов, сериалов и другого основного контента. Новые требования распространяются на крупнейшие сервисы, включая Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu и YouTube.

Документ стал первым в США законом, который регулирует громкость рекламы именно в интернет-стриминге. Ранее федеральный закон, принятый в 2010 году, распространялся только на эфирное, кабельное и спутниковое телевидение.

Представители индустрии выступали против инициативы, указывая на технические сложности. В отличие от телевидения, реклама в стриминге часто вставляется в видеопоток в реальном времени и воспроизводится на самых разных устройствах, что затрудняет автоматическое выравнивание уровня звука.

Теперь платформам предстоит внедрить технологии анализа и нормализации аудио, чтобы рекламные вставки не выделялись по громкости. Ожидается, что новые правила сделают просмотр контента более комфортным для пользователей и могут стать примером для других штатов США.

В России в прошлом году начали действовать новые нормативы ФАС, которые вынуждают сжать динамический диапазон громкости рекламы на радио и ТВ. Новая версия методики измерения громкости звука в теле- и радиорекламе почти идентична старой и продолжает вызывать критику в отрасли.

стриминг
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