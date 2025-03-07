Нормативы ФАС вынудят сжать динамический диапазон громкости рекламы на радио и ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект новой методики измерения громкости звука в телевизионной и радиорекламе, который вступит в силу в сентябре 2025 года. Методика практически идентична действующему документу, который был разработан в 2015 году. На документ обратил внимание Adpass.

Опрошенные порталом представители вещателей отмечают, что новая методика на 99% дублирует старую, действующую последние десять лет. Однако вещатели ей недовольны. Изменения в обновленном документе касаются в основном уточнений и некоторых дополнительных требований.

Вещатели недовольны «фасовской» методикой измерения звука, поскольку она сказывается на творческом замысле. «Главные замечания касаются обеспечения одинаковой интегральной громкости любых пятиминутных фрагментов программы, фильмов или передач. Это требование вынуждает вещателей существенно сужать динамический диапазон, что негативно сказывается на художественной ценности звукового сопровождения программ», — отметил генеральный директор разработчика и поставщика технологий для радио и телевещания «Дигитон Системс» Сергей Соколов.

Новая методика устанавливает, что громкость рекламных блоков не должна превышать уровень звука дорекламного либо пострекламного фрагмента более чем на 1,5 LU (loudness unit, единица изменения громкости). «Сегодня единственный способ удовлетворить требованиям ведомства — это сжать динамический диапазон звука до безобразия, до 2 Дб, LU», — сетует технический директор телеканала ТВЦ Алексей Брусницкий.

Вторая группа замечаний к методике ФАС, по мнению Сергея Соколова, связана с вопросами деление рекламного блока на искусственные короткие фрагменты. «Методика ФАС допускает разделение единого рекламного блока на анонсы и рекламу и сравнения громкости этих фрагментов с громкостью дорекламного фрагмента не в логической последовательности. Например, громкость рекламы может сравниваться с фрагментом программы, не предшествовавшим ей непосредственно. Но восприятие разности громкости — субъективное ощущение, возникающее именно в момент последовательного перехода от одного элемента к другому», — пояснил эксперт.

Специалисты утверждают, что несмотря на почти десятилетнее существование методики, ФАС так и не прислушалась к критике и не внесла изменений, которые могли бы улучшить ситуацию для вещателей. Тем не менее, служба настаивает, что новый подход необходим для обеспечения стабильности и объективности в измерениях, а также для соблюдения законов, регулирующих громкость рекламы.

В беседе с Adpass представители ведомства заявили, что количество нарушений в области громкости рекламы «крайне мало». Показатель значительно снизился с момента введения контроля в 2015 году, а за 2024 год было выявлено всего одно нарушение. В пресс-службе ФАС отметили, что большинство вопросов по громкости звука возникает именно в отношении телевизионных программ, а не рекламы.

Игроки рынка не рассчитывают, что в ближайшее время им удастся изменить ситуацию, пишет издание. Хотя вещатели и ФАС создали рабочую группу по доработке методики измерения звука в рамках регуляторной гильотины, до вступления в силу обновленной редакции документа осталось всего полгода.