В Госдуму внесут законопроект о запрете сатанизма

В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России. Автором инициативы выступил депутат российского парламента народный артист России Николай Бурляев. Об этом сообщают РИА «Новости».

Подготовка соответствующего документа уже началась. Законопроект планируется внести на рассмотрение парламентариев в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма как действующей структуры.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил озабоченность по поводу деятельности сатанинских сект в России. По его словам, эти группировки еще проводят свои обряды и вербуют молодых людей, а также активно используют социальные сети для распространения своих взглядов.

23 января в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг тарологов и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Документ направлен на снижение роста популярности оккультно-магических услуг в России.