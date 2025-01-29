Патриарх Кирилл поддержал запрет рекламы эзотерических услуг

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект о запрете рекламы оккультно-магических услуг, а также инициативу о признании сатанизма экстремистским движением. Об этом предстоятель Русской церкви заявил на пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений. Запись опубликована пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что усиление позиций «разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки» представляет собой «идеологическую диверсию» и требует решительных мер со стороны государства.

«Особенно внимательно необходимо отслеживать информацию о проведении новых, псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней. Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма, как экстремистского движения», — сказал Его Святейшество.

23 января в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг тарологов и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Документ направлен на снижение роста популярности оккультно-магических услуг в России.