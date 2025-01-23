В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг «тарологов» и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе 23 января. Инициативой предлагается внести изменения в два федеральных закона — «Об информации» и «О рекламе».

Согласно пояснительной записке, «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека, предоставляя рекомендации по различным вопросам, включая отношения в семье и с коллегами, питание, финансовое состояние.

«Исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги «таролога» относятся к категории вымыслов», — считают авторы законопроекта, уточняя, что «большая часть общества» расценивает такой вид деятельности как разновидность мошенничества.

В связи с этим для защиты граждан в информационном пространстве от «недобросовестных советчиков, отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества», законопроектом предлагается внести изменения, которые снизят рост популярности деятельности «тарологов».

В 2014 году в Госдуму уже вносили законопроект о запрете деятельности астрологов и тарологов в России, но тогда документ был отклонен.