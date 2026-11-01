Рынок японского аниме вырос до исторического максимума

Объем японской индустрии анимации в 2025 году достиг рекордных около $28,5 млрд. Это на 15,8% больше показателя предыдущего года, сообщает Deadline.

Основным драйвером роста стал зарубежный рынок, на который пришлось около $16,1 млрд. За год этот показатель увеличился на 17,2%. Доходы внутри Японии составили около $12 млрд, что на 14,1% больше, чем годом ранее. Таким образом, зарубежная аудитория обеспечила 57,1% совокупного объема рынка японской анимации.

В расчетах учитываются не только доходы от показа фильмов и сериалов, но и поступления от телевидения, видеопродукции, стриминговых платформ, продажи товаров по мотивам аниме, музыкальных релизов, мероприятий и зарубежного лицензирования.

При этом выручка непосредственно анимационных производственных компаний оказалась значительно скромнее, она составила около $3,2 млрд, увеличившись за год на 8,4%. На зарубежные источники пришлось 27,9% этих доходов против 25,5% годом ранее.

Одним из факторов международного роста стала популярность японских анимационных проектов, в том числе франшизы «Истребитель демонов» (Demon Slayer). Ее полнометражные фильмы привлекают зрителей за пределами Японии и становятся заметными событиями на мировом кинорынке.

Японские власти рассчитывают продолжить расширение зарубежных продаж аниме. К 2033 году страна намерена довести их ежегодный объем до $38 млрд. Эта цель входит в более масштабную государственную инициативу IP360, предусматривающую увеличение зарубежных продаж японского контента, включая видеоигры, мангу, кино и музыку.