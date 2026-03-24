24.03.2026 в 12:35

Unilever ставит на инфлюенсеров: продуктовое подразделение доверилось агентству SAMY

Блогеры будут продвигать бренды Hellmann's и Knorr на 13 рынках

Unilever усиливает фокус на работу с блогерами: продовольственное подразделение компании передало глобальную стратегию инфлюенсер-маркетинга агентству SAMY. Партнерство охватит продвижение таких брендов, как Hellmann’s и Knorr, и запустится сразу на 13 ключевых рынках.

В центре стратегии — переход к модели many-to-many и масштабное сотрудничество с креаторами. Агентство SAMY задействует свою платформу Maia, объединяющую более 120 млн инфлюенсеров по всему миру и предоставляющую инструменты аналитики для оценки эффективности кампаний. Таким образом, Unilever выстраивает единую экосистему работы с контент-мейкерами — от поиска партнеров до измерения бизнес-результатов.

SAMY не только будет запускать кампании, но и предложит глобальную систему взаимодействия с инфлюенсерами — с едиными стандартами коммуникации, метриками и принципами оценки. При этом локальность остается ключевым элементом: команды в США, Великобритании, Бразилии, Индонезии, Германии, Франции и других странах будут выстраивать сотрудничество с учетом национальных и культурных различий.

В Unilever подчеркивают, что ставка на креаторов — часть более широкой цифровой трансформации и перехода к социальным каналам. Бренды компании стремятся сделать коммуникацию более аутентичной и нативной, а также усилить вовлеченность аудитории.

Согласно отчету Kolsquare «Состояние инфлюенс-маркетинга в Европе: продукты питания и напитки», бренды активно увеличивают бюджеты, расширяют списки создателей контента и выстраивают долгосрочные интегрированные стратегии, объединяющие PR, рекламу и коммуникации. В Европе уже половина брендов сотрудничает с 11−49 инфлюенсерами в год.

Юлия Топольская
Unilever
