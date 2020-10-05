Умер основатель модного дома Kenzo Кензо Такада

Дизайнер и основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер в возрасте 81 года в Париже после заражения коронавирусом. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на представителя дизайнера.

Кензо Такада родился в Японии и переехал во Францию в 1965 году. Свою первую коллекцию женской одежды Такада представил в 1970 году, в 1983 также занялся дизайном мужской одежды, в 1988 открыл парфюмерную линию. В 1993 году бренд был продан международной люксовой группе LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

С 1999 года модельер занимался искусством и благотворительностью, периодически создавая коллекции под другими брендами. В fashion-индустрии Кензо Такада считают первопроходцем: именно его успех проложил дорогу следующим гигантам японского дизайна.

В январе модный дом Kenzo представил обновленный логотип, он имеет новую графику и по-новому выражает идеологию бренда, вдыхает свежую энергию в его наследие, при этом подчеркивает дух своего основателя Кензо Такады.