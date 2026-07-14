Участники рынка бытовой техники выступили против расширенного толкования ИИ-технологий

Ассоциация РАТЭК, которая объединяет крупнейших производителей и дистрибьюторов потребительской электроники, раскритиковала идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать стратегической любую деятельность, связанную с оборотом технологий искусственного интеллекта. Организация направила письмо в ФАС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ФАС разработала поправки к закону об иностранных инвестициях, согласно которым деятельность, связанную с разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом ИИ-технологий, хотят отнести к стратегическим видам деятельности.

В РАТЭК говорят, что широкая формулировка создаст системные риски для рынка бытовой и компьютерной техники. Под новое регулирование могут попасть любые пользовательские устройства с ИИ: смартфоны, телевизоры, системы «умного дома» и проч.

РАТЭК считает необходимым синхронизировать поправки с законом о поддержке развития искусственного интеллекта, принятым Госдумой в начале июля. Документ разграничивает ИИ общего назначения и большие фундаментальные модели.

В РАТЭК отмечают, что контроль государства необходим над разработчиками больших фундаментальных моделей, включение в список бытовых пользовательских устройств и их дистрибуторов избыточно, не отвечает целям защиты государства и противоречит вектору властей на цифровую трансформацию экономики.

В ФАС сообщили, что обращение РАТЭК поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.