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14.07.2026 в 15:40

Участники рынка бытовой техники выступили против расширенного толкования ИИ-технологий

Ранее ФАС предложила признать стратегической любую деятельность, связанную с оборотом таких технологий

Ассоциация РАТЭК, которая объединяет крупнейших производителей и дистрибьюторов потребительской электроники, раскритиковала идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать стратегической любую деятельность, связанную с оборотом технологий искусственного интеллекта. Организация направила письмо в ФАС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ФАС разработала поправки к закону об иностранных инвестициях, согласно которым деятельность, связанную с разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом ИИ-технологий, хотят отнести к стратегическим видам деятельности.

В РАТЭК говорят, что широкая формулировка создаст системные риски для рынка бытовой и компьютерной техники. Под новое регулирование могут попасть любые пользовательские устройства с ИИ: смартфоны, телевизоры, системы «умного дома» и проч.

РАТЭК считает необходимым синхронизировать поправки с законом о поддержке развития искусственного интеллекта, принятым Госдумой в начале июля. Документ разграничивает ИИ общего назначения и большие фундаментальные модели.

В РАТЭК отмечают, что контроль государства необходим над разработчиками больших фундаментальных моделей, включение в список бытовых пользовательских устройств и их дистрибуторов избыточно, не отвечает целям защиты государства и противоречит вектору властей на цифровую трансформацию экономики.

В ФАС сообщили, что обращение РАТЭК поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

РАТЭК Бытовая техника Искусственный интеллект
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