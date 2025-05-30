У россиян вырос спрос на деловые поездки в Токио, Белград и Самарканд

Весной 2025 года интерес россиян к деловым поездкам в Токио вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года, в Белград — на 70%, в Самарканд — на 67%. Более востребованными стали командировки в Минск (плюс 37%), Гонконг (плюс 29%), Париж (плюс 20%), Рим (плюс 18%), Ташкент (плюс 17%), Пекин (плюс 15%) и Милан (плюс 12%). Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса». Отчет есть в распоряжении Sostav.

За границу сотрудники обычно ездили на 9,6 дня (годом ранее — 8,8 дня). Средний чек поездки составил 155 тыс. руб. за авиабилеты, 50 тыс. руб. — за гостиницы. Номер в зарубежных отелях этой весной стоил порядка 18 тыс. руб. в сутки. Чаще всего компании бронировали для своих сотрудников четырехзвездочные гостиницы (их доля была равна 37%).

Средняя стоимость авиабилета за рубеж в одну сторону составила 40 тыс. руб. (рост на 5% за год). Чаще всего деловые туристы летали в Минск (12,4%), Стамбул (8,9%), Дубай (6,7%), Шанхай (6,6%), Ташкент (6,4%), Пекин (4,9%), Алматы (3,9%), Астану (3,3%), Гуанчжоу (3,0%) и Ереван (2,8%).

Спрос на командировки в Пекин увеличился на 35%, в Дубай — на 25%, в Минск — на 15%. Другие направления стали менее востребованы: Алматы и Ереван — на треть, Стамбул — на 20%, Астана — на 13%.

В целом с марта по май бизнес-путешественники чаще всего ездили в командировки по России (89%). Средний чек по авиабронированиям составил 37 тыс. руб., заказам железнодорожных билетов — 8,5 тыс. руб., отелям — 14 тыс. руб. Большинство поездок длились 3,7 дня, годом ранее — 4,1 дня.

Средняя стоимость перелета в одну сторону по РФ была равна 9 тыс. руб., за год цена снизилась на 20%. Список наиболее популярных авианаправлений для деловых поездок возглавила Москва (в столицу было оформлено 28,5% заказов). Также в топ вошли Санкт-Петербург (12,1%), Екатеринбург (5%), Сочи (3,7%), Новосибирск (3,5%), Казань (3%), Иркутск (2,9%), Самара (2,4%), Уфа (2,3%) и Красноярск (2%).

За год спрос на командировки в Новосибирск и Иркутск вырос на 45 и 31% соответственно. Бизнес-путешественники стали чаще летать в Самару (плюс 20%) и Уфу (плюс 15%). А вот популярность Санкт-Петербурга, Сочи и Красноярска снизилась на 10%. Доли остальных городов почти не изменились.

Билет на поезд в одну сторону для деловых туристов этой весной обошелся в 5 тыс. руб. (плюс 8% за год). Чаще всего россияне ездили в командировки на поезде в Москву (ее доля составила 30,1%), Санкт-Петербург (9,7%) и Нижний Новгород (2,7%). Также в список попали Краснодар (2,6%), Ярославль (2,1%), Ростов-на-Дону (1,9%), Екатеринбург (1,8%), Адлер (1,7%), Тюмень (1,3%) и Новосибирск (1%).

За год вдвое увеличилось число поездок в Ярославль, на 13% — в Екатеринбург. Реже стали ездить в Ростов-на-Дону (минус 24%), Санкт-Петербург (минус 15%) и Краснодар (минус 13%).

Этой весной номер в российских отелях, которые выбирали компании для своих сотрудников, стоил около 7 тыс. руб. в сутки (рост цены за год составил 10%). Чаще всего бронировали трехзвездочные гостиницы (34% заказов), чуть реже — четырехзвездочные (31%).

По сравнению с прошлым годом бизнес-путешественники в два раза чаще стали останавливаться в гостиницах Южно-Сахалинска, Сургута и Нового Уренгоя. Вырос интерес к командировкам в Смоленск (на 68%), Череповец (на 67%), Иваново (на 65%), Тулу (на 60%), Минеральные Воды (на 50%), Мурманск (на 50%) и Владимир (на 40%).

Ранее сообщалось, что с декабря 2024 года по февраль 2025-го количество деловых поездок за рубеж увеличилось на 44%.