Количество деловых поездок за границу значительно выросло

С декабря 2024 года по февраль 2025-го количество деловых поездок за рубеж увеличилось на 44%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «OneTwoTrip для бизнеса».

Росту командировочной активности за границей способствовало укрепление отношений с дружественными странами. Также среди причин — расширение авиасообщения, поиск компаниями новых технологий и открытие филиалов в других странах.

В Trivio продажи по зарубежным направлениям выросли вдвое, в «Випсервисе» — на 12%, в «Аэроклубе» — на 11%.

В десятку стран по бронированию размещения деловыми туристами этой зимой вошли Китай, ОАЭ, Турция, Таиланд, Беларусь, Казахстан, а также Италия, Узбекистан, Франция и Грузия.

По данным «OneTwoTrip для бизнеса», число деловых поездок по РФ выросло на 29%. В Trivio зафиксировали рост продаж на российские направления на 20%, в «Аэроклубе» — на 8%, в «Випсервисе» — на 2%. Увеличению командировочной активности внутри страны способствует развитие потенциала регионов.

Самыми востребованными направлениями для деловых поездок по России остаются Москва и Санкт-Петербург. Также растет спрос на бизнес-визиты в Саратов, Ярославль, Иркутск и Омск.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Средний чек за проживание в командировках увеличился на 17%, до 5 тыс. руб. за ночь.