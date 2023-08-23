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23.08.2023 в 14:20

Twitch тестирует ленту с клипами в формате TikTok

Сейчас для просмотра доступны ролики, выложенные создателями платформы

Twitch тестирует ленту в формате TikTok с вертикальной прокруткой, сообщает The Verge. Сейчас функция доступна для «избранных пользователей». Она называется «лента открытий».

В ленте будут показаны клипы от создателей Twitch. Ролики изначально будут представлены в горизонатльном формате, вертикальный формат появится «по мере развития ленты», отмечают разработчики. Сейчас для просмотра доступны «избранные» и популярные клипы.

В июне пользователи Twitch были крайне возмущены новыми правилами размещения рекламы. Блогерам запретили встраивать рекламные объявления разных форматов (медиа, аудио и видео). А логотипы компаний или товаров должны занимать на стриме не более 3% экрана.

На площадке запрещена реклама сигарет, оружия, азартных игр, медицинских препаратов и контента эротического характера. Стримеры настолько возмутились ограничениям, что многие из них задумались о переходе на другие площадки. После инцидента Twitch извинился за свои формулировки в анонсе, но не указывал пункты, которые изменит. Ранее платформа изменила процент, который получают блогеры от рекламы — 50%. Ранее они получали 70%.

Twitch TikTok
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