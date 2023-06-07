Пользователи Twitch возмутились новыми правилами размещения рекламы

Стриминговый сервис Twitch привёл в бешенство пользователей после того, как обновил правила размещения рекламы на площадке. Блогерам запретили встраивать рекламные объявления разных форматов (медиа, аудио и видео). А логотипы компаний или товаров должны занимать на стриме не более 3% экрана.

На площадке запрещена реклама сигарет, оружия, азартных игр, медицинских препаратов и контента эротического характера. Стримеры настолько возмутились ограничениям, что многие из них задумались о переходе на другие площадки. После инцидента Twitch извинился за свои формулировки в анонсе, но не указывал пункты, которые изменит. Ранее платформа изменила процент, который получают блогеры от рекламы — 50%. Ранее они получали 70%.

По мнению основателя агентства по размещению рекламы у стримеров Gamers Club Agency Дианы Симон, тенденция скорее всего не будут иметь значительных последствий для российского рынка, поскольку в РФ Amazon приостановил возможность размещения рекламы из-за санкций. Однако спрогнозировать реакцию индустрии достаточно сложно.

Менять подходы придётся агентствам, стримерам и брендам. Они вынуждены будут подстраиваться и использовать другие форматы и инструменты для размещения креативов. «В целом, это не так критично, потому что разнообразие форматов рекламных интеграций в стримы очень внушительное: кастомизированные виджеты, донат гифки, которые всплывают во время эфира, когда зрители «донатят», марафоны, подкасты, медиалиги, стримхаты, баттлы», — рассказала Симон.



Ужесточая рекламу, Twitch борется со сторонним софтом, размещающим всплывающие баннеры, и с рекламными биржами. Ещё одна важная причина — это кризис Amazon.

«Они сократили каждого третьего сотрудника Twitch и вероятно, им необходимы дополнительные источники монетизации. На мой взгляд, данные правила вполне закономерны и даже пойдут на пользу комьюнити: исчезнут навязчивые всплывающие баннеры. К тому же, платформа, которая вырастила поколения стримеров теперь хочет более активно себя монетизировать, что тоже логично», — добавила эксперт.

Сооснователь и управляющий партнёр холдинга Metacorp ( Goose Gaming , Streamers Alliance, MVP, Outplay, Chaos Tricks) Павел Гусев рассказал Sostav, что новые правила запрещают большую часть рекламы.

Для российского рекламного рынка инцидент с Twitch означает, что игрокам в будущем возможно придётся корректировать рекламные форматы, соответствовать новым требованиям. Что точно может произойти — отток стримеров с площадки, по крайней мере западных, но тренд может спровоцировать уход контентмейкеров из других регионов, включая российский.

«Да, есть такие платформы, как Kick и Trovo. Есть локальные примеры в виде VK Play Live, которые могут стать бенефициарами. Так или иначе, охваты куда-то перетекут, а рынок адаптируется очень быстро. Я бы даже сказал молниеносно. Нужно лишь стать более гибкими в плане обновления материалов и, может быть, пересмотреть распределения бюджетов с Twitch на другие платформы », — разъяснил эксперт.

Если новые правила вступили бы в силу, то сильно пострадал бы и киберспорт. «Турнирные операторы, которым и так сложно монетизировать большие дорогостоящие ивенты, могли бы вообще вымереть на Twitch. Тем не менее уже были случаи, когда они на долгие периоды переходили на другие платформы. Если тогда это был результат хорошей сделки, то сейчас это станет просто вынужденной мерой», — отметил Гусев Sostav.

Также упало бы качество контента на площадке. Большие сложные проекты, наподобие медиалиги по CS:GO, Stream House или шоу крупного объединения стримеров OTK не смогли бы существовать — они живут благодаря поддержке спонсоров.

«Например, международная выставка фестиваль игровой индустрии Games Expo поддерживает именно инди-разработчиков, даёт им шанс быть увиденными. Это очень круто для индустрии и не смогло бы существовать без спонсоров, которых привлекают OTK», — подытожил эксперт.