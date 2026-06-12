ТВ-3 получил сразу три награды премии «Серебряный Меркурий» за проект «Тарум»

«Телеканал ТВ-3» стал обладателем сразу трёх наград одной из крупнейших российских премий в сфере рекламы, маркетинга, PR и креативных коммуникаций — Silver Mercury Awards («Серебряный Меркурий»). Проект «Тарум», объединивший сказочную колоду карт и интерактивные диджитал-механики, был отмечен сразу в трех номинациях.

По итогам премии проект ТВ-3 «Тарум» завоевал серебро в номинации «Лучшее использование ИИ», а также взял две бронзовые награды: в категориях «Брендированный контент в SMM» и «Лучшее мастерство визуальной коммуникации бренда».

«Тарум» стал одним из самых необычных диджитал-проектов телеканала за последние годы. В его основе — собственная сказочная колода ТВ-3, вдохновленная русским фольклором и эстетикой художника Ивана Билибина. Карты легли в основу Telegram-бота и Mini App с ежедневными предсказаниями, AR-маской, интерактивными раскладами и специальной новогодней игровой механикой «Легенда о XII месяцах». Для создания колоды и пользовательских сценариев активно использовались технологии искусственного интеллекта.

По итогам первого месяца работы приложения в декабре 2025 года проект продемонстрировал высокий уровень вовлеченности аудитории: пользователи совершили более 82 тысяч игровых сессий, количество запусков бота превысило 21 тысячу, «Карта дня» была открыта более 56 тысяч раз, а AR-маской воспользовались свыше 16 тысяч человек.

Silver Mercury существует с 1999 года и считается одной из главных профессиональных премий в области маркетинговых и креативных коммуникаций в России. Награда ежегодно отмечает проекты, которые задают новые стандарты индустрии и демонстрируют выдающиеся результаты в рекламе, PR, диджитал и брендинге.

Елена Голдаева, директор по маркетингу ТВ-3: Для нас большая честь получить награды сразу в трех номинациях Silver Mercury. Мы рады, что наши идеи находят отклик не только у постоянно растущей аудитории ТВ-3, но и получают признание профессионального сообщества. Я думаю, что секрет успеха проекта «Тарум» заключается в его эклектичности. Мы смогли объединить карты таро с русским культурным кодом, таинство расклада — с диджитал-средой. И, конечно, свой вклад внесла ювелирная работа с искусственным интеллектом, благодаря которой нам удалось создать не просто красивые изображения, а действительно аутентичные визуалы. Думаю, аудитория оценила яркость, необычность и душу проекта, а профессиональное сообщество — качество исполнения и творческий замысел.

Ирина Музалёва, глава диджитал-направления ТВ-3: На самом деле сначала появились карты. Мы начали разрабатывать собственную колоду для регулярных рубрик в социальных сетях, чтобы она соответствовала новому визуальному стилю и позиционированию ТВ-3. Работа над ней заняла более полугода, и в какой-то момент стало понятно, что получился проект гораздо большего масштаба, чем просто контентная механика. Тогда появилась идея развить его дальше: создать физическую колоду, придумать дополнительные диджитал-активности и объединить все это в единую экосистему. Так вместе с агентством SMIT. родился «Тарум» — проект, который объединил предсказания, игру, специальные механики и современный цифровой формат. Для нас было важно создать не просто сезонную активацию, а самостоятельный продукт, который будет интересен аудитории и за пределами новогоднего периода.