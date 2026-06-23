Турецкие бренды вдвое нарастили инвестиции в продвижение на «Яндексе»

В январе-мае 2026 года турецкие компании почти в два раза увеличили инвестиции в продвижение в сервисах «Яндекса» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активными рекламодателями стали бренды из сфер электронной коммерции, туризма, медицины и образования. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Самую высокую динамику показал сектор электронной коммерции. За первые пять месяцев года рекламные вложения e-com-компаний выросли в три раза относительно января-мая 2025 года.

Туристический бизнес Турции увеличил бюджеты на рекламу в сервисах «Яндекса» на 70%. Инвестиции брендов одежды и обуви выросли на 24%, а компаний медицинской сферы — на 20%.

Ранее в «Яндексе» сообщили, что вложения международных компаний туротрасли в продвижение на «Яндексе» за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 14% год к году. Наиболее активно в привлечение российских туристов вкладывались ОАЭ и Китай.



В первом квартале выручка компании от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, до вычета агентских премий выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 115,4 млрд руб. Тогда бюджеты всех рекламодателей — и российских, и зарубежных — в категории «Путешествия и туризм» увеличились на 22% год к году, в «Медицине и фармацевтике» — на 21%, в «Финансах и страховании» — на 16%.