«Билайн» стал партнером футбольного клуба ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с мобильным оператором «билайн». Совместные активности сторон будут направлены на развитие современного футбола, продвижение телекоммуникационных услуг и ценностей здорового образа жизни. Об этом сообщают пресс-службы клуба и оператора. Сроки и финансовые условия контракта не раскрываются.

Одно из направлений сотрудничества — создание спецтарифа для болельщиков ЦСКА и интеграция продуктов и услуг мобильного оператора в систему лояльности клуба. Кроме того, «билайн» будет проводить промоакции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды.

Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА дополнят логотипом оператора. Эмблема «билайна» также появится на медиаповерхностях «ВЭБ Арены», включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону.

Сергей Анохин, генеральный директор «билайна»: Наше сотрудничество с ЦСКА — это вклад в развитие не только футбола, но и цифровых технологий, которые помогут болельщикам быть ближе к своей любимой команде.

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: ЦСКА всегда ставит на первое место своих болельщиков, такой же подход в работе с клиентами и у «билайна». Вместе с новым партнером мы сможем и дальше развивать это направление работы, радуя наших болельщиков акциями и преференциями. ПФК ЦСКА уверен в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве с таким сильным игроком на рынке.

В марте 2024 года партнером ЦСКА стал российский автобренд Lada. Тогда отмечалось, что сотрудничество заключили на весь прошлый год.