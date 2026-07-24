Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» представили обновленную структуру стратегических коммуникаций

Дирекция по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» представила обновленную организационную структуру и ключевые направления работы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Новая модель — результат последовательного развития коммуникационной функции. Она позволит усилить профильную экспертизу, повысить эффективность информационного сопровождения бизнеса и обеспечить более тесную интеграцию PR с продуктовыми, контентными и коммерческими задачами цифровых активов холдинга.

В цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» входят Rutube, Premier, Rutube Tech и компании, отвечающие за развитие корпоративной ИТ-инфраструктуры и кибербезопасность активов.

Полина Тризонова возглавляет дирекцию по стратегическим коммуникациям цифровых активов. В рамках обновленной структуры сформированы три профильных направления, каждое из которых отвечает за комплексное коммуникационное сопровождение соответствующих бизнес-функций.

Михаил Щеголев находится во главе технологического PR и продуктовых коммуникаций. В его зоне ответственности — поддержка бизнес-юнитов, связанных с технологическим развитием видеоплатформ, цифровых продуктов и сервисов, ИИ, кибербезопасностью, а также освещение ключевых продуктовых обновлений и инновационных решений цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Отдельный фокус — технологическое позиционирование и укрепление позиций компании на рынке медиатехнологий.

Екатерина Годунова возглавляет контентный PR и имиджевые коммуникации. Направление объединяет весь комплекс коммуникаций, связанных с контентной экосистемой цифровых платформ холдинга: от оригинальных проектов и профессионального контента до развития UGC, работы с авторами и креаторами. В периметр направления также входят продвижение новых форматов, контентных партнерств и инициатив, направленных на поддержку и развитие авторского сообщества.

Дмитрий Морисон стал руководителем бизнес-коммуникации, а также коммерческого, GR- и спортивного направления. Его задачи: развитие повестки, коммуникационное сопровождение рекламного бизнеса и коммерческих инициатив, проектов с органами власти и отраслевыми институтами, а также реализация коммуникационных кампаний, связанных со спортивным контентом.

Обновленная модель позволит команде глубже влиять на бизнес каждого из направлений, расширять системное взаимодействие с бизнес-подразделениями и формировать единую коммуникационную повестку цифровых активов холдинга.