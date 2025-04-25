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18+
25.04.2025 в 12:20

17% опрошенных россиян раздражаются из-за постоянной рекламы в цифровом пространстве

Большинство соотечественников страдают от синдрома цифровой усталости

73% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости — перегруз от постоянного использования гаджетов и технологий. Об этом со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщает ТАСС.

Более половины респондентов (61%) заявили, что не могут обойтись без телефона и связи, в то время как 39% участников опроса практикуют цифровой детокс в нерабочее время.

Кроме того, опрошенные указали на определенные факторы, вызывающие у них раздражение: 22% респондентов раздражаются из-за чрезмерного использования цифровых устройств, а еще 22% недовольны низким качеством контента.

17% респондентов недовольны частыми рабочими созвонами и видеоконференциями. Такой же процент граждан — постоянным потоком рекламы. Еще 13% указали на необходимость адаптации к быстрому развитию инноваций и новым цифровым решениям как на источник дискомфорта.

Кроме того, россияне рассказали о своих способах борьбы с цифровым перегрузом: 27% респондентов стараются проводить больше времени с семьей и друзьями, 18% предпочитают путешествия, 17% заменяют виртуальное общение на живое, по 13% полностью отключают телефон или идут на прогулку в одиночестве, 8% занимаются спортом, а 4% читают книги.

Опрос маркетплейса «Выберу.ру» был проведен среди 2,5 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.

Россия исследование цифровая усталость
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