Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

for:what agency
СберМаркетинг
BARS

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.02.2025 в 15:52

Центральный телеграф в Москве станет кампусом университета «Т-Банка»

Ремонт в здании закончится в 2027 году

Центральный университет «Т-Банка» откроет новый кампус в историческом здании Центрального телеграфа, расположенном на Тверской улице в Москве. Площадь здания составляет 68,4 тыс. кв. м. После ремонтных работ, которые завершатся в 2027 году, в кампусе смогут учиться и работать больше 5 тыс. студентов и преподавателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Университет был создан «Т-Банком» при поддержке Центробанка и более 50 крупнейших компаний страны, в числе которых «Сбер», VK, «Яндекс» и «Авито».

В кампусе разместят три вида аудиторий, читальный и спортивный залы, студенческий и профессорский клубы, библиотеку. Также будут кабинеты и переговорные в офисе для сотрудников, зал ученого совета, музей, конференц-зал и научный центр.

«Т-Банк» закрыл сделку по покупке у девелоперской компании Vos`hod здания Центрального телеграфа в начале февраля. Сумму сделки эксперты оценили в 35−42 млрд руб. Vos`hod сейчас реконструирует здание телеграфа.

«Т-Банк» Центральный телеграф Центральный университет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.