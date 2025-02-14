Центральный телеграф в Москве станет кампусом университета «Т-Банка»

Центральный университет «Т-Банка» откроет новый кампус в историческом здании Центрального телеграфа, расположенном на Тверской улице в Москве. Площадь здания составляет 68,4 тыс. кв. м. После ремонтных работ, которые завершатся в 2027 году, в кампусе смогут учиться и работать больше 5 тыс. студентов и преподавателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Университет был создан «Т-Банком» при поддержке Центробанка и более 50 крупнейших компаний страны, в числе которых «Сбер», VK, «Яндекс» и «Авито».

В кампусе разместят три вида аудиторий, читальный и спортивный залы, студенческий и профессорский клубы, библиотеку. Также будут кабинеты и переговорные в офисе для сотрудников, зал ученого совета, музей, конференц-зал и научный центр.

«Т-Банк» закрыл сделку по покупке у девелоперской компании Vos`hod здания Центрального телеграфа в начале февраля. Сумму сделки эксперты оценили в 35−42 млрд руб. Vos`hod сейчас реконструирует здание телеграфа.