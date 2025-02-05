Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2025 в 18:20

«Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа

Сумма сделки может превышать 35 млрд рублей

«Т-Банк» закрыл сделку по приобретению у девелоперской компании Vos`hod (структура кипрской Riverstretch Trading & Investments) здания Центрального телеграфа, расположенного на Тверской улице в Москве. Площадь объекта достигает 71 тыс. кв. м. Сумму сделки эксперты оценивают в 35−42 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Переговоры «Т-Банка» с Riverstretch Trading & Investments о приобретении Центрального телеграфа стартовали весной прошлого года.

Vos`hod сейчас реконструирует здание телеграфа. Ранее сообщалось, что в результате реконструкции объект превратится в современный многофункциональный комплекс общей площадью больше 64 тыс. кв. м, включающий офисы, апартаменты и ретейл-зону.

«Т-Банк» может разместить на части площадей в здании телеграфа свой Центральный университет.

Сделка «Т-Банк» Центральный телеграф
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.