«Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа

«Т-Банк» закрыл сделку по приобретению у девелоперской компании Vos`hod (структура кипрской Riverstretch Trading & Investments) здания Центрального телеграфа, расположенного на Тверской улице в Москве. Площадь объекта достигает 71 тыс. кв. м. Сумму сделки эксперты оценивают в 35−42 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Переговоры «Т-Банка» с Riverstretch Trading & Investments о приобретении Центрального телеграфа стартовали весной прошлого года.

Vos`hod сейчас реконструирует здание телеграфа. Ранее сообщалось, что в результате реконструкции объект превратится в современный многофункциональный комплекс общей площадью больше 64 тыс. кв. м, включающий офисы, апартаменты и ретейл-зону.

«Т-Банк» может разместить на части площадей в здании телеграфа свой Центральный университет.