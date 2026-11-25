Банк России выявил почти 1 млн нарушений со стороны микрофинансовых организаций (МФО), связанных с оформлением займов россиянам, установившим самозапрет на кредитование. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Его слова приводит ТАСС.

По данным Кочеткова, из общего числа нарушений 949 тыс. случаев связаны с заключением договоров без проверки наличия самозапрета. Еще 2,8 тыс. займов МФО выдали при действующем ограничении.

Возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов действует в России с 1 марта 2025 года. По данным регулятора, россияне оформили уже более 24 млн таких ограничений.