Холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико в середине сентября продал ООО «Национальный конкурс красоты», которое ежегодно проводит конкурс «Мисс Россия», компании «Атернум Капитал». Покупатель вместе с ООО получил права на 11 товарных знаков, в том числе логотип конкурса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ООО «Национальный конкурс красоты» было зарегистрировано в июле 2007 года. В 2025 году выручка компании выросла на 13,8% год к году, до 153,1 млн руб., убыток составил 7,2 млн руб.

Отборочные туры конкурса «Мисс Россия» проводятся в 85 российских регионах, в кастингах участвуют свыше 75 тыс. девушек. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры. Через «Мисс Россия» проходит отбор на конкурс «Мисс Вселенная».

«Атернум Капитал» было создано в начале сентября 2026 года. Учредитель — ЗПИФ «Трансатлант», гендиректор — Олег Созинов, бенефициар компании «Синтагро», торгующей удобрениями и агрохимической продукцией.

Эксперты оценили бизнес «Национального конкурса красоты» с учетом стоимости товарного знака и портфеля нематериальных активов в 80−100 млн руб.