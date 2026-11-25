Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кораблик-Р» — основное юридическое лицо сети магазинов детских товаров «Кораблик». Заявление подала IT-компания «Крок», которой ретейлер задолжал деньги. Это уже вторая попытка кредиторов добиться банкротства компании: предыдущее дело прекратили из-за отсутствия средств на проведение процедуры, сообщают «Ведомости».

Финансовые проблемы «Кораблика» продолжались несколько лет. Выручка сети сократилась с 13,2 млрд руб. в 2019 году до 1 млрд руб. в 2023 году. В 2023 году под брендом работали 83 магазина, однако летом 2024 года закрылись последние торговые точки.

Среди причин президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина называет ошибки менеджмента и недостаточное развитие онлайн-продаж. На рынок также давят маркетплейсы, собственные торговые марки крупных ретейлеров и продуктовые сети, которые расширяют ассортимент детских товаров. Дополнительными факторами стали снижение рождаемости и развитие рынка подержанных товаров.

По мнению экспертов, традиционным детским магазинам все сложнее конкурировать с онлайн-площадками из-за расходов на аренду, персонал и товарные запасы. В 2025 году российский рынок детских товаров вырос в деньгах на 15%, до 2,1 трлн руб., однако продажи в натуральном выражении сократились. В первом полугодии 2026 года покупки в традиционной детской рознице снизились на 3%, тогда как онлайн-продажи выросли на 8%. В московских торговых центрах резко сократилось число новых магазинов детских товаров.