Акции американской компании Anthropic, разработчика чат-бота Claude, опустились ниже цены первичного размещения (IPO) в $83. Во время торгов 24 ноября бумаги падали до $76,6, потеряв 12,6% за день. По оценке Reuters, снижение может привести к сокращению рыночной стоимости компании почти на $200 млрд.

IPO Anthropic состоялось 19 ноября и стало крупнейшим в истории фондового рынка. В первый день торгов акции открылись по $111,5, а рыночная оценка компании на пике достигла $2 трлн. Однако затем бумаги начали дешеветь на фоне общей распродажи технологического сектора. К 24 ноября оценка Anthropic опустилась примерно до $1,5 трлн.

Инвесторов беспокоят высокие оценки ИИ-компаний и огромные расходы на вычислительную инфраструктуру. Аналитики также указывают на риск замедления строительства дата-центров, который может повлиять на развитие моделей Anthropic и будущую выручку. Дополнительное давление создают продажи акций руководителями компании после IPO: гендиректор Дарио Амодей и президент Даниэла Амодей реализовали через андеррайтеров более 3,37 млн акций каждый.

По мнению экспертов, раннее падение котировок не обязательно говорит о долгосрочных перспективах бизнеса, но показывает, насколько осторожно инвесторы оценивают стоимость компаний в секторе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что разработчик Claude выступал против размещения рекламы в ИИ-сервисах. Однако выход на биржу может изменить планы Anthropic на рекламу.