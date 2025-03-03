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03.03.2025 в 06:10

На «Госуслугах» заработала функция самозапрета на кредиты и займы

Ограничения можно установить по своему усмотрению

На портале «Госуслуги» появилась функция добровольного запрета на получение кредитов и займов. Если пользователь установит такой запрет, банки и микрофинансовые организации должны отказывать ему в выдаче. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Теперь можно по своему усмотрению поставить ограничения. Например, если запретить дистанционное оформление кредитов, то заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Он не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Снять ограничение можно, подав заявление на портале Для этого понадобится электронная подпись.

Напомним, закон об установке самозапрета на выдачу потребительских кредитов или займов вступил в силу с 1 марта. Закон позволяет исключить риск мошенничества.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы могут обязать ввести функцию самозапрета для граждан при совершении покупок. Пользователь должен самостоятельно настраивать параметры ограничений, в том числе сумму лимита, который он готов потратить, категорию товаров и срок действия запрета.

госуслуги
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