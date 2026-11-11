ЦБ готов рассмотреть условия возвращения Visa и Mastercard в Россию

Банк России готов рассмотреть условия возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок, если компании примут такое решение. При этом переговоры с представителями платежных систем сейчас не ведутся. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной.

По словам Бакиной, российская платежная инфраструктура за время отсутствия международных операторов стала достаточно самостоятельной. Поэтому в случае возвращения Visa и Mastercard регулятор отдельно оценит условия их работы в стране.

Обе платежные системы приостановили деятельность в России весной 2022 года. Сейчас они не входят в реестр платежных систем, допущенных к работе на российском рынке. В ЦБ заявили, что компании лишились крупного рынка России. Для возобновления деятельности компаниям потребуется пройти предусмотренные процедуры и получить разрешение Банка России.

При этом ранее выпущенные карты Visa и Mastercard продолжают работать внутри страны. Их обслуживание обеспечивается благодаря тому, что такие карты были приравнены к картам национальной платежной системы «Мир». С 1 января 2025 года сертификаты безопасности во всех чипах карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать. Это стало одной из причин планируемого ограничения работы карт с истекшим сроком действия.