Число производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 7,4%

Количество российских компаний, специализирующихся на производстве крепкого алкоголя и спирта, за год сократилось на 7,4%, до 377 организаций. Так, на 1 октября 2026 года в отрасли осталось на 30 игроков меньше, чем годом ранее. При этом новых участников рынок практически не привлекает: за девять месяцев зарегистрирована только одна профильная компания, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

Одновременно число ликвидаций бизнеса увеличилось на 72%. Сокращение числа производителей сопровождается снижением выпуска продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь—сентябрь 2026 года производство алкоголя крепостью выше 9% уменьшилось на 6,1%, до 73,67 млн дал. Выпуск водки сократился на 6,7%, коньяка — на 13,5%, других крепких напитков — на 16,1%.

Одним из факторов давления на отрасль стало снижение спроса, а повышение минимальных розничных цен на водку дополнительно осложнило положение производителей бюджетной продукции. Наиболее уязвимыми оказались небольшие региональные предприятия, специализирующиеся преимущественно на водке.

По словам участников рынка, им все сложнее конкурировать с федеральными производителями, которые располагают большими производственными мощностями, широкой дистрибуцией и возможностями для работы с крупными торговыми сетями, которые все чаще предпочитают поставщиков, способных гарантировать стабильные объемы производства и бесперебойные поставки.

Ранее сообщалось, что крупнейшие сети алкомаркетов в России начали сокращать число магазинов.