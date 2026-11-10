Рынок настольных игр в России может вырасти до 41 млрд рублей

Российский рынок настольных игр продолжает расти. В 2026 году его объем может достичь 41,2 млрд руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования Совета по развитию электронной коммерции ТПП.

По итогам 2025 года легальный рынок оценивался в 36,8 млрд руб., увеличившись на 15% за год. С 2020 года его объем вырос в 2,7 раза. Ааналитики ожидают, что в ближайшее время темпы роста будут постепенно снижаться.

Главным каналом продаж стали маркетплейсы: в 2026 году на них приходится около 70% покупок настольных игр. Для сравнения, в январе — мае 2021 года доля онлайн-продаж составляла 43%. Средний чек на цифровых площадках в 2025 году достиг 813 руб. — на 4% меньше, чем годом ранее. В специализированных магазинах он был значительно выше — 2,1−2,2 тыс. руб.

Одним из главных факторов роста эксперты называют расширение взрослой аудитории. Настольные игры все чаще становятся способом провести время с друзьями и семьей. Среди востребованных форматов — игры для компаний, детективы, семейные проекты и адаптации популярных франшиз.

В то же время детские игры сохраняют значительную долю продаж. По данным Wildberries, в первом полугодии 2026 года их продажи в натуральном выражении выросли на 6% год к году. Оборот игр категории 18+ увеличился на 4%, хотя их доля в общих продажах остается небольшой.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, эксперты выделяют рост себестоимости производства, конкуренцию с другими видами досуга и контрафакт. По оценке ТПП, стоимость предложений нелегальных копий настольных игр на цифровых площадках в 2025 году достигла 2 млрд руб. Такие товары могут стоить значительно дешевле оригиналов и отбирать продажи у правообладателей.