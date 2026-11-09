«Белевская пастильная мануфактура» планирует открыть производство в Китае

«Белевская пастильная мануфактура» планирует в течение года-полутора открыть производственную площадку в Китае. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель китайского представительства группы компаний Павел Семерня на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

Компания уже подготовила план производства и готовит проект для презентации региональным властям. Рассматриваются два варианта: открытие сборочного цеха с использованием российских полуфабрикатов или запуск производства полного цикла.

Окончательное решение о месте размещения площадки пока не принято. Среди основных критериев — логистика и доступность подходящего сырья. В частности, мануфактуре не подходят некоторые сорта красных яблок, распространенные в отдельных регионах Китая. Предварительно компания рассматривает территорию вблизи города Нинбо провинции Чжэцзян, где находится ее представительство.

По словам Семерни, компания работает на рынке пастилы с 2010 года и располагает семью производственными площадками в России. Выход на китайский рынок она планомерно готовила с 2017 года, а в 2023-м открыла представительство в стране.

В ноябре 2026 года объем поставок продукции в Китай достиг четырех контейнеров в месяц. Семерня отметил, что спрос растет после сложного 2025 года, а в следующем году компания рассчитывает увеличить объемы поставок.