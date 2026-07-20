«Трипстер» провел ребрендинг и запустил кампанию с лягушонком

Сервис экскурсий от местных гидов «Трипстер» совместно с креативным агентством Nopresha, анимационной студией Petrick и продакшном Heartcore презентует масштабный ребрендинг. Новый визуальный язык, новый логотип с лапкой и новый маскот — лягушонок, который говорит с аудиторией на языке ироничной реальности. Команда проекта рассказала Sostav, что новый логотип сохраняет связь с историей бренда, и отражает его развитие, он стал более выразительным, гибким и узнаваемым в цифровой среде.

Фирменный знак объединяет сразу несколько образов: лапку маскота, след путешественника и стрелку направления. Вместе они формируют символ движения, исследования и открытости новому — качеств, которые лежат в основе бренда «Трипстер».

Почему сейчас

По данным исследования «Лучи» и «Позиция» для ТАСС, 74,3% россиян так или иначе испытывают тревожность. По данным «Ванта Груп» для РБК, 34% предпочитают проводить свободное время дома. Люди сузили свой мир до размеров квартиры.



В такой реальности экскурсия — последнее, о чем думает человек.

Чтобы это изменить, с отсылкой на лягушку-путешественницу, анимационной студией Petrick был создан маскот Лягушонок — проводник, который через ироничный лайн «Самое время сходить на экскурсию» и юмор над сегодняшней реальностью может вывести человека на прогулку.



Лягушонок — это собирательный образ гидов на «Трипстер». В каждом городе он свой в доску, местный, всех знает, его все знают — что драматизирует главное продуктовое сообщение «Экскурсии от местных гидов». По-доброму подкалывает людей, когда они долго сидят дома и никуда не вылазят, и реально заботится об их ментальном здоровье.

Илья Бузинов, анимационный режиссер Petrick: С самого начала мы представляли лягушонка не как маскота, а как своего парня с вайбом Джека Блэка — немного ироничного, очень живого и душевного. А потом случилась магия: Денис, один из автор концепции, накидал черновую озвучку «на время», но она оказалась настолько хороша, что мы просто перестали искать актера — черновик взял и стал финалом.

Сегодня у большого количества людей, особенно тех, кто работает из дома, мир сузился до нескольких привычных маршрутов. Кампания как раз интегрируется в эти «тревожные маршруты» — туда, куда люди спрятались от сегодняшней реальности.

В офлайне центром всей кампании стала интеграция в мусорки по Москве. «Трипстер» подлавливает человека там, куда он точно выйдет — у мусорного контейнера. Плакаты с лягушонком размещены прямо на баках возле жилых домов и стилизованы под обращение управляющей компании: «Уважаемые жильцы. Если вынос мусора — вся ваша прогулка, самое время сходить на экскурсию».

В онлайне — диджитал-баннеры и вертикальные ролики в социальных сетях, где лягушонок «врывается» прямо в ленту и призывает подняться с дивана.

Главный ролик кампании снят в технике stop-motion — режиссер Дима Масейкин, продакшн Heartcore. Покадровая анимация разработана анимационной студией Petrick.



В ролике лягушонок буквально оживает с плакатов возле мусорки и увязывается за героем — сначала подкалывает его за то, что вынос мусора и есть вся прогулка за неделю, замечает трекинговые кроссовки, которые явно куплены не для похода до контейнера, и в итоге вытаскивает его на неочевидный маршрут по городу. По дороге рассказывает про дом, который перевезли, про ресторан с лягушачьими лапками, и про знаменитый угол на Китай городе, который появился из-за соседского спора двух семей в позапрошлом веке.

Миша Петрик, креативный директор Petrick: В эпоху ИИ особенно приятно выйти на улицу и вынести анимацию за пределы экрана. Мы тестировали плотность бумаги, печатали кадры в разных размерах и расклеивали маскота по всей Москве. Спасибо лягушонку — благодаря ему мы по-новому взглянули на город. Надеемся, вам тоже захочется пройтись по своему и увидеть его под другим углом.

Денис Колесов, креативный директор Nopresha: Лягушонка можно найти возле мусорки в своем дворе (если ваша УК нам это согласовала). Здорово, что первое появление маскота удалось интегрировать в реальное уличное пространство — ведь именно туда он и зовет. Было бы странно, если бы персонаж, который призывает выйти из дома, сам там ни разу не был. Возможно, не самая очевидная площадка для знакомства с бренд персонажем. Но и время сейчас знаете, нелегкое.

Специально для проекта артист Mimiko записал песню «Ветер» — о тревоге, одиночестве и стенах, которые мы сами себе строим. И о том, что снаружи все еще есть ветер, стоит только выйти. Песня возглавила топ чарт «Яндекс Музыки» в плейлисте «Романтика серых панелек» и топ-чарт «ВКонтакте» в плейлисте «Русские панельки».

Главную роль в ролике сыграл Макар Хлебников — лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года», один из самых органичных молодых артистов нового российского кино.

Иван Чирков, директор по маркетингу «Трипстер»: Данные исследований говорили сами за себя. Если люди закрываются в своих квартирах, звать их наружу — не самое очевидное решение. Но я убежден — именно поэтому и стоило. Прогулка по собственному городу — самый доступный способ снова расширить свой мир. И об этом должен был кто-то напомнить. При этом в трэвел-категории все бренды говорят одинаково: горизонты, мечты, «мир ждет тебя». В 2026 году это звучит максимально мейнстримово. Мы решили пойти против канона: искренность, ирония и честная фраза «Самое время сходить на экскурсию», в которой каждый считает свое. Право на юмор сейчас — самая дефицитная валюта в коммуникациях. Мы решили ее печатать. И этот ребрендинг мы в том числе делали для себя. Я сам поймал себя на том, что за последний год мой маршрут сузился до «дом — работа — пункт выдачи». Поэтому у бренда появился Лягух со своим «хватит сидеть, пошли гулять». Иногда всем нам нужен именно такой друг.



Ксения Турчинская, исполнительный директор Heartcore: Наша главная победа — это актер ролика. После «Снегиря», «Пингвинов моей мамы» и «Кончится лето» с Юрием Борисовым — Макар согласился сыграть человека, которого бумажный лягушонок возле мусорки вытаскивает на экскурсию.

Команда проекта:

Актер: Макар Хлебников

Голос лягушки: Денис Колесов

Песня: MIMIKO

Tripster (клиент)

Директор по маркетингу: Иван Чирков

Nopresha (креативное агентство)

Креативный директор: Денис Колесов

Аккаунт-директор: Влада Старикова

Креатор: Ринат Хуснутдинов

Арт-директор: Тата Володарская

Heartcore (продакшен)

Режиссер: Дима Масейкин

Оператор-постановщик: Олег Кольский

Генеральный директор: Богдан Крутов

Исполнительный директор: Ксения Турчинская

Исполнительный продюсер: Артём Турдаков

Ассистент продюсера: Артём Пешков

Пост продакшен продюсер: Павел Чугунов

Художник-постановщик: Богдан Егоров

Второй режиссер: Екатерина Лякина

Художник по реквизиту: Дима Хаванский

Директор съемочной группы: Пётр Рыбалка

Заместитель директора группы: Влад Григин

Локейшн менеджер: Ольга Панфилова

Стилист: Софья Овчинникова

Ассистент стилиста: Ева Климова

Художник по гриму: Аня Лу

Кастинг: Маша Сигал

Режиссер монтажа: Айк Варданян

Оператор бэкстейджа: Стас Мусик

Фотограф бэкстейджа: Валерия Ветхова

Режиссер монтажа бекстейджа: Владислав Чикаревский

Цветокоррекция бекстейджа: Андрей Худяков

Petrick (анимационная студия)

Анимационный режиссер: Илья Бузинов

Арт-директор: Денис Писарев

Креативный директор: Миша Петрик

Продюсер: Алёна Антонян

Исполнительный продюсер: Полина Фуфарова

Исполнительный директор:Надя Петрик

2D дизайн персонажа: Эльдар Селимов

R&D дизайна персонажа: Аня Тарасова, Денис Писарев

Лид анимации: Илья Бузинов

2D аниматик: Владимир Губин

Лейаут персонажа: Денис Писарев

2D анимация персонажа: Владимир Губин, Татьяна Болотнова, Диана Мамсирова, Кирилл Зак, Артём Нестеров, Александра Штерн, Вера Поздеева

2D анимация логотипа и титра: Тим Низов, Диана Мамсирова

Композитинг: Антон Желтяков, Роман Железко, Илья Садовский

CG супервайзер на площадке: Вадим Сокур

Клинап и релайт: Алексей Береснев

Постпродакшен

Цветокоррекция: Гоша Алексеев

Автор стихов и продюсер песни: Дима Масейкин

Композиторы: Олег Саксонов, Александр Кендыш

Саунд дизайнер: Егор Легостаев

Тех. монтаж: Дмитрий Себров