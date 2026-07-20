«Трипстер» провел ребрендинг и запустил кампанию с лягушонком

Сервис экскурсий от местных гидов «Трипстер» совместно с креативным агентством Nopresha, анимационной студией Petrick и продакшном Heartcore презентует масштабный ребрендинг. Новый визуальный язык, новый логотип с лапкой и новый маскот — лягушонок, который говорит с аудиторией на языке ироничной реальности. Команда проекта рассказала Sostav, что новый логотип сохраняет связь с историей бренда, и отражает его развитие, он стал более выразительным, гибким и узнаваемым в цифровой среде.
Фирменный знак объединяет сразу несколько образов: лапку маскота, след путешественника и стрелку направления. Вместе они формируют символ движения, исследования и открытости новому — качеств, которые лежат в основе бренда «Трипстер».
Почему сейчас
По данным исследования «Лучи» и «Позиция» для ТАСС, 74,3% россиян так или иначе испытывают тревожность. По данным «Ванта Груп» для РБК, 34% предпочитают проводить свободное время дома. Люди сузили свой мир до размеров квартиры.
В такой реальности экскурсия — последнее, о чем думает человек.
Чтобы это изменить, с отсылкой на лягушку-путешественницу, анимационной студией Petrick был создан маскот Лягушонок — проводник, который через ироничный лайн «Самое время сходить на экскурсию» и юмор над сегодняшней реальностью может вывести человека на прогулку.
Лягушонок — это собирательный образ гидов на «Трипстер». В каждом городе он свой в доску, местный, всех знает, его все знают — что драматизирует главное продуктовое сообщение «Экскурсии от местных гидов». По-доброму подкалывает людей, когда они долго сидят дома и никуда не вылазят, и реально заботится об их ментальном здоровье.
Илья Бузинов, анимационный режиссер Petrick:
С самого начала мы представляли лягушонка не как маскота, а как своего парня с вайбом Джека Блэка — немного ироничного, очень живого и душевного. А потом случилась магия: Денис, один из автор концепции, накидал черновую озвучку «на время», но она оказалась настолько хороша, что мы просто перестали искать актера — черновик взял и стал финалом.
Сегодня у большого количества людей, особенно тех, кто работает из дома, мир сузился до нескольких привычных маршрутов. Кампания как раз интегрируется в эти «тревожные маршруты» — туда, куда люди спрятались от сегодняшней реальности.
В офлайне центром всей кампании стала интеграция в мусорки по Москве. «Трипстер» подлавливает человека там, куда он точно выйдет — у мусорного контейнера. Плакаты с лягушонком размещены прямо на баках возле жилых домов и стилизованы под обращение управляющей компании: «Уважаемые жильцы. Если вынос мусора — вся ваша прогулка, самое время сходить на экскурсию».
В онлайне — диджитал-баннеры и вертикальные ролики в социальных сетях, где лягушонок «врывается» прямо в ленту и призывает подняться с дивана.
Главный ролик кампании снят в технике stop-motion — режиссер Дима Масейкин, продакшн Heartcore. Покадровая анимация разработана анимационной студией Petrick.
В ролике лягушонок буквально оживает с плакатов возле мусорки и увязывается за героем — сначала подкалывает его за то, что вынос мусора и есть вся прогулка за неделю, замечает трекинговые кроссовки, которые явно куплены не для похода до контейнера, и в итоге вытаскивает его на неочевидный маршрут по городу. По дороге рассказывает про дом, который перевезли, про ресторан с лягушачьими лапками, и про знаменитый угол на Китай городе, который появился из-за соседского спора двух семей в позапрошлом веке.
Миша Петрик, креативный директор Petrick:
В эпоху ИИ особенно приятно выйти на улицу и вынести анимацию за пределы экрана. Мы тестировали плотность бумаги, печатали кадры в разных размерах и расклеивали маскота по всей Москве. Спасибо лягушонку — благодаря ему мы по-новому взглянули на город. Надеемся, вам тоже захочется пройтись по своему и увидеть его под другим углом.
Денис Колесов, креативный директор Nopresha:
Лягушонка можно найти возле мусорки в своем дворе (если ваша УК нам это согласовала). Здорово, что первое появление маскота удалось интегрировать в реальное уличное пространство — ведь именно туда он и зовет. Было бы странно, если бы персонаж, который призывает выйти из дома, сам там ни разу не был. Возможно, не самая очевидная площадка для знакомства с бренд персонажем. Но и время сейчас знаете, нелегкое.
Специально для проекта артист Mimiko записал песню «Ветер» — о тревоге, одиночестве и стенах, которые мы сами себе строим. И о том, что снаружи все еще есть ветер, стоит только выйти. Песня возглавила топ чарт «Яндекс Музыки» в плейлисте «Романтика серых панелек» и топ-чарт «ВКонтакте» в плейлисте «Русские панельки».
Главную роль в ролике сыграл Макар Хлебников — лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года», один из самых органичных молодых артистов нового российского кино.
Иван Чирков, директор по маркетингу «Трипстер»:
Данные исследований говорили сами за себя. Если люди закрываются в своих квартирах, звать их наружу — не самое очевидное решение. Но я убежден — именно поэтому и стоило. Прогулка по собственному городу — самый доступный способ снова расширить свой мир. И об этом должен был кто-то напомнить.
При этом в трэвел-категории все бренды говорят одинаково: горизонты, мечты, «мир ждет тебя». В 2026 году это звучит максимально мейнстримово. Мы решили пойти против канона: искренность, ирония и честная фраза «Самое время сходить на экскурсию», в которой каждый считает свое. Право на юмор сейчас — самая дефицитная валюта в коммуникациях. Мы решили ее печатать.
И этот ребрендинг мы в том числе делали для себя. Я сам поймал себя на том, что за последний год мой маршрут сузился до «дом — работа — пункт выдачи». Поэтому у бренда появился Лягух со своим «хватит сидеть, пошли гулять». Иногда всем нам нужен именно такой друг.
Ксения Турчинская, исполнительный директор Heartcore:
Наша главная победа — это актер ролика. После «Снегиря», «Пингвинов моей мамы» и «Кончится лето» с Юрием Борисовым — Макар согласился сыграть человека, которого бумажный лягушонок возле мусорки вытаскивает на экскурсию.
Команда проекта:
Актер: Макар Хлебников
Голос лягушки: Денис Колесов
Песня: MIMIKO
Tripster (клиент)
Директор по маркетингу: Иван Чирков
Nopresha (креативное агентство)
Креативный директор: Денис Колесов
Аккаунт-директор: Влада Старикова
Креатор: Ринат Хуснутдинов
Арт-директор: Тата Володарская
Heartcore (продакшен)
Режиссер: Дима Масейкин
Оператор-постановщик: Олег Кольский
Генеральный директор: Богдан Крутов
Исполнительный директор: Ксения Турчинская
Исполнительный продюсер: Артём Турдаков
Ассистент продюсера: Артём Пешков
Пост продакшен продюсер: Павел Чугунов
Художник-постановщик: Богдан Егоров
Второй режиссер: Екатерина Лякина
Художник по реквизиту: Дима Хаванский
Директор съемочной группы: Пётр Рыбалка
Заместитель директора группы: Влад Григин
Локейшн менеджер: Ольга Панфилова
Стилист: Софья Овчинникова
Ассистент стилиста: Ева Климова
Художник по гриму: Аня Лу
Кастинг: Маша Сигал
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Оператор бэкстейджа: Стас Мусик
Фотограф бэкстейджа: Валерия Ветхова
Режиссер монтажа бекстейджа: Владислав Чикаревский
Цветокоррекция бекстейджа: Андрей Худяков
Petrick (анимационная студия)
Анимационный режиссер: Илья Бузинов
Арт-директор: Денис Писарев
Креативный директор: Миша Петрик
Продюсер: Алёна Антонян
Исполнительный продюсер: Полина Фуфарова
Исполнительный директор:Надя Петрик
2D дизайн персонажа: Эльдар Селимов
R&D дизайна персонажа: Аня Тарасова, Денис Писарев
Лид анимации: Илья Бузинов
2D аниматик: Владимир Губин
Лейаут персонажа: Денис Писарев
2D анимация персонажа: Владимир Губин, Татьяна Болотнова, Диана Мамсирова, Кирилл Зак, Артём Нестеров, Александра Штерн, Вера Поздеева
2D анимация логотипа и титра: Тим Низов, Диана Мамсирова
Композитинг: Антон Желтяков, Роман Железко, Илья Садовский
CG супервайзер на площадке: Вадим Сокур
Клинап и релайт: Алексей Береснев
Постпродакшен
Цветокоррекция: Гоша Алексеев
Автор стихов и продюсер песни: Дима Масейкин
Композиторы: Олег Саксонов, Александр Кендыш
Саунд дизайнер: Егор Легостаев
Тех. монтаж: Дмитрий Себров