Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Кудинов
WB Communications
Ахмад Боков

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.11.2022 в 14:02

«Триколор» и X5 Group заключили партнёрство

Клиентам оператора будет доступна почти бесплатная подписка «Пакет», а пользователи опции ритейлера получат доступ к каналам онлайн-кинотеатра

«Триколор» и X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве — онлайн-кинотеатр оператора на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. Пользователям подписки от ритейлера стали доступны четыре канала из пакета «Взрослый» и более чем 20 каналов из пакета «Детский». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Триколора».

Клиенты оператора, которые поучаствуют в новых акциях «Триколора», в первый месяц смогут подключить подписку «Пакет» за один рубль. Она даёт кешбэк в размере 5% баллами «Х5 Клуба» на покупки в магазинах сетей группы, а также три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» и другие бонусы.

Алексей Липилин, директор по маркетингу «Триколора»:

Ранее мы уже проводили с «Пятёрочкой» совместные акции, но теперь мы вышли на принципиально новый этап нашего сотрудничества с X5 Group. Наш онлайн-кинотеатр стал первым видеосервисом в подписке «Пакет». Несомненно, это поможет нам еще больше повысить узнаваемость сервиса и привлечь дополнительных клиентов.

Сергей Морозов, директор по партнерствам X5ID:

Мы постоянно ищем новых партнёров для развития нашего сервиса и рады началу сотрудничества с «Триколором», поскольку это предложение гармонично дополняет нашу подписку. Пользователь получит комплексный продукт, позволяющий экономить на продуктах в магазинах, подписке на онлайн-кинотеатр и многих других партнёрских предложениях.

Мария Полищук
Триколор X5 Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.