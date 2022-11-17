«Триколор» и X5 Group заключили партнёрство

«Триколор» и X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве — онлайн-кинотеатр оператора на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. Пользователям подписки от ритейлера стали доступны четыре канала из пакета «Взрослый» и более чем 20 каналов из пакета «Детский». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Триколора».

Клиенты оператора, которые поучаствуют в новых акциях «Триколора», в первый месяц смогут подключить подписку «Пакет» за один рубль. Она даёт кешбэк в размере 5% баллами «Х5 Клуба» на покупки в магазинах сетей группы, а также три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» и другие бонусы.

Алексей Липилин, директор по маркетингу «Триколора»: Ранее мы уже проводили с «Пятёрочкой» совместные акции, но теперь мы вышли на принципиально новый этап нашего сотрудничества с X5 Group. Наш онлайн-кинотеатр стал первым видеосервисом в подписке «Пакет». Несомненно, это поможет нам еще больше повысить узнаваемость сервиса и привлечь дополнительных клиентов.