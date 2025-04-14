Треть опрошенных россиян одобряют возвращение иностранных брендов в РФ

32% опрошенных россиян полностью одобряют (на 5 баллов из 5) возвращение зарубежных брендов на отечественный рынок. Каждый пятый респондент придерживается серединной позиции (поставили оценку 3), 18% не одобряют инициативу (выбрали 1). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование социологического агентства «Вебер».

Средняя оценка при ответе на вопрос, поддерживают ли интервьюируемые возвращение западных брендов в РФ, составила 3,3.

Большинство опрошенных (69%) что-то слышали о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию. 18% хорошо знакомы с вопросом. 13% признались, что впервые узнали о такой вероятности.

Больше половины респондентов (56%) скорее верят новостям о возвращении иностранных брендов, 12% — скорее не верят. Еще 23% затруднились с ответом.

Четверть опрошенных говорят, что возвращение зарубежных компаний для российской экономики несет в равной степени вред и пользу. 27% респондентов считают, что больше пользы, 19% говорят, что больше вреда.

Почти половина участников опроса (47%) выразили мнение, что российские власти должны позволить иностранным брендам вернуться в РФ, но только при определенных условиях. 18% интервьюируемых полагают, что Россия должна всячески способствовать возможному возвращению зарубежных компаний, 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Ранее стало известно, что финансировавшие «враждебные» организации иностранные игроки не смогут вернуться в РФ. Также российские власти не допустят на отечественный рынок компании, которые финансировали украинскую армию, иноагентов и нежелательные организации.