Финансировавшие «враждебные» организации компании не пустят обратно в Россию

Финансировавшие «враждебные» организации иностранные компании не смогут вернуться в Россию. Кроме того, российские власти не допустят компании, которые финансировали украинскую армию, иноагентов и нежелательные организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должна соответствовать иностранная компания, чтобы иметь возможность вернуться в Россию. Параллельно изучаются идеи, как защитить отечественный бизнес.

Кроме того, на этапах межведомственного обсуждения фигурируют требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечению трансфера технологий, размещению в России максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности, инженерные и НИОКР-центры.

Обсуждается предоставление отечественному бизнесу возможности оценить риски, возникающие в случае возобновления работы той или иной зарубежной компании. Также власти будут смотреть на то, не находится ли продукция, изготавливаемая иностранной организацией, в перечне приоритетной продукции с точки зрения импортозамещения.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных компаний, приостановивших маркетинговую деятельность в России в 2022 году, интересуется ценами и условиями размещений рекламы на российском ТВ.