Треть опрошенных россиян испытывали чувства к коллеге по работе

Каждый третий опрошенный россиянин (37%) хотя бы однажды испытывал романтические чувства к коллеге. У 29% респондентов влюбленность привела к реальным отношениям. Об этом говорится в исследовании Level Group, которое есть в распоряжении Sostav.

Половина опрошенных (50%) держали отношения в тайне и не рассказывали коллегам. 19% столкнулись с осуждением сослуживцев из-за своих чувств. 4% заявили, что коллеги рассказали о влюбленных начальству. 11% сообщили, что сотрудники были рады за пару.

42% опрошенных держали в тайне от руководства романтические отношения. 10% рассказали, что начальник порадовался за пару. 16% сообщили, что руководитель высказал осуждение за симпатии на работе. 5% были вынуждены уволиться из-за того, что о романе узнало руководство.

Большинству россиян (76%) приходилось быть свидетелями проявления чувств между коллегами. 30% испытывали смущение, замечая знаки симпатии, 23% радовались за сослуживцев.

15% опрошенных категорически не одобряют проявления чувств и выражения личных симпатий на работе, 7% считают, что это нормально, поскольку работа является частью жизни.

Чаще всего романтические отношения между сотрудниками негласно запрещены руководством компании (об этом сообщили 30% интервьюируемых). В некоторых случаях это запрещено кадровой политикой, за это могут уволить (18%). По словам четверти респондентов, руководитель компании сам состоит в отношениях с сотрудником. 17% рассказали, что отношения между коллегами считаются нормой в компании. 7% заявили, что вступать в отношения с сослуживцем компания не запрещает, однако сотрудник должен сообщить HR-отделу об этом.

Пресс-служба Level Group: Многие компании стремятся создать атмосферу взаимного доверия и уважения, где каждый сотрудник чувствует себя комфортно. Однако проявление романтических чувств на рабочем месте требует особой деликатности и осознанности. Важно сохранять баланс между человечностью и профессионализмом, избегая конфликтов интересов и защищая интересы всех членов коллектива.

В опросе участвовали больше 1,2 тыс. человек.