Треть опрошенных россиян ищут товары в интернете с помощью диалектизмов

Диалектизмы употребляют 54% опрошенных россиян. Каждый третий использует такие слова, когда ищет товары в интернете. 68% респондентов сделают покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная для определенного региона. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета», которое есть в распоряжении Sostav.

25% интервьюируемых относятся к диалектизмам положительно, 50% — нейтрально. Почти 40% опрошенных рассказали, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родственники (58%), родители (39%), коллеги (32%) и друзья (24%).

Две трети опрошенных (65%) в целом охотнее обращают внимание на товары и продукты, которые продвигают с использованием диалектизмов. Около 70% респондентов хотели бы, чтобы региональной лексики в рекламных креативах было больше.

Тренд на локальность прослеживается также в покупках россиян. Если нужно будет выбрать между двумя вариантами, две трети участников опроса предпочтут производителя из их родного региона. Такие потребители часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и подобные отметки в карточках товаров.

В список самых популярных диалектизмов вошли булка (ее назвали 39% опрошенных), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%) и синенькие (19%).

Антон Ларин, глава агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY: Все больше покупателей ориентируются на близость товара и бренда — в прямом и переносном смысле. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только на Москве. Тем более что инструменты для этого уже есть: маркетплейсы развивают логистику, внедряют мультипоставку и помогают учитывать особенности спроса в разных городах.

В опросе участвовали больше 3,2 тыс. россиян.

Ранее эксперты составили топ-10 регионализмов. В список вошли закатка, темпер и вехотка.