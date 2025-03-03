Закатка, темпер и вехотка: составлен топ-10 регионализмов

За последний год в социальных сетях опубликовали больше 56 тыс. сообщений с регионализмами — словами, которые используют только в определенных частях России. Лидером стала «закатка». Так называют домашние консервы в Крыму. Слово упоминалось в соцсетях больше 11 тыс. раз, доля в общем объеме регионализмов составила 20%. Об этом говорится в исследовании «Туту» и Sidorin Lab, которое есть в распоряжении Sostav.

В топ-3 также вошли слова «сопка» (так называют холм в Приморском и Хабаровском краях, 11 тыс. упоминаний, доля 19,7%) и «поребрик» (бордюр в Санкт-Петербурге, 7,3 тыс. упоминаний, доля 13,1%). Далее в списке следуют «темпер» (температура в Амурской области, 4,8 тыс. упоминаний, доля 8,6%) и «вехотка» (мочалка в Иркутске, 4,6 тыс. упоминаний, доля 8,3%).

Чуть меньшей популярностью пользуются слова «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, доля 4,5%), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия, доля 3,2%), «строганина» (нарезанная тонкими ломтиками мороженая рыба или мясо, употребляемая в пищу в сыром виде, Сибирь, доля 2,5%) и «шишига» (лесное существо, похожее на домового или лешего, Вологодская область, доля 2,5%). Они упоминались чуть больше чем в 1 тыс. сообщениях.

Реже всего россияне говорят такие слова, как «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%), «катулька» (скрученная кругом колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%), «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%), «чикануть» (совершить что-то быстро, решительно, Сибирь, доля 0,002%) и «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).

Чаще всего такие слова используют люди старше 60 лет, а те, кто младше 24 лет, — почти никогда, разве что ради шутки. Так, слово «кочевряжиться» (капризничать, делать что-то с сопротивлением, Владимир, доля 1,1%) зумеры применяют для мемов.

Соцсетью, где чаще всего используют регионализмы, стали «Одноклассники» (67% всех сообщений с местными словами), на второй строчке — «ВКонтакте» (32%).

В топ-5 регионов, где чаще употребляют регионализмы, вошли Ленинградская область, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.