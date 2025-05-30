Треть опрошенных предпринимателей открыли первый бизнес в возрасте до 25 лет

30% опрошенных российских предпринимателей открыли свой первый бизнес, когда им было меньше 25 лет, 7% из них — раньше, чем им исполнилось 18 лет. 28% респондентов запустили свое первое дело в возрасте от 25 до 30 лет, 31% — в возрасте от 30 до 40 лет. Еще позже стали предпринимателями 11% интервьюируемых, 3% из них — после 50 лет. Таким образом, 58% участников опроса начали бизнес до 30 лет. Об этом говорится в исследовании «Авито Бизнес 360» и «Опоры России». Отчет есть в распоряжении Sostav.

10% опрошенных заработали первый миллион рублей в первый же год предпринимательства, 23% — в первые один-два года, 24% — через три-пять лет после старта бизнеса, 21% — более чем через пять лет. 22% еще на пути к этой цели.

45% участников опроса на момент первого заработанного миллиона было от 30 до 40 лет. 27% респондентов добились этого в возрасте 25−30 лет. До 25 лет с указанной задачей справились 11% интервьюируемых, 17% сделали это уже после 40 лет.

В качестве трудностей в начале пути по созданию бизнеса предприниматели назвали отсутствие соответствующего опыта (17%), недостаток стартового капитала (15%), дефицит кадров (7%), нехватку знаний и опыта в работе с официальными инстанциями и государственными органами (7%), ошибки в выборе партнеров или подрядчиков (6%).

У 36% предпринимателей в самом начале пути стартового капитала не было вообще. У 20% было около 50 тыс. руб., у 12% — 50−100 тыс. руб. Еще 10% респондентов накопили на свое дело 100−300 тыс. руб.

В основном в качестве стартового капитала предприниматели использовали личные сбережения (43%), деньги, которые заняли у родственников или друзей (19%), кредиты (13%). Привлечь инвестиции или партнера с капиталом удалось 6% интервьюируемых.

37% участников опроса создали свое первое дело самостоятельно. 28% открыли бизнес вместе с друзьями или членами семьи. 20% нашли себе партнера, 13% запустили проект на базе команды специалистов.

Среди самых популярных сфер для первого бизнеса — услуги (26%), торговля (21%), производство (11%), строительство (6%) и общепит (4%). В основном это только офлайн-бизнес (47%). 42% работают в гибридном формате, 11% — онлайн.

33% предпринимателей начинали бизнес в средних городах с населением 100−500 тыс. жителей. 23% респондентов стартовали в городах-миллионниках, 18% — в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. В Москве или Санкт-Петербурге свое первое предприятие открыли 9% интервьюируемых.

Собственный бизнес территориально в основном запускали в Центральном (23%), Сибирском (17%), Приволжском (16%), Южном (13%) и Дальневосточном (10%) федеральных округах. Реже всего — в Северо-Кавказском федеральном округе (6%).

В опросе участвовал 481 предприниматель из разных регионов России.

Ранее сообщалось, что 64% опрошенных россиян думали о запуске своего бизнеса, но только 11% сделали это. Остальные либо не решаются (24%), либо не знают, с чего начать (29%).