64% опрошенных россиян задумываются об открытии своего дела

64% опрошенных россиян думали о запуске своего дела, но только 11% сделали это. Остальные либо не решаются (24%), либо не знают, с чего начать (29%). Об этом говорится в исследовании сервисов «Авито Работа» и «Авито Реклама». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Больше всего действующих предпринимателей среди разных возрастных групп оказалось в категории 25−34 лет (16%). Люди 55−64 лет (57%) и те, кто старше 65 лет (63%), чаще не проявляют заинтересованность в построении бизнеса или предпочитают работу в найме.

31% россиян при открытии своего дела планируют обойтись суммой до 100 тыс. руб. Каждый пятый хотел бы уложиться в 100−300 тыс. руб. Еще 13% готовы вложить в старт бизнеса от 300 до 500 тыс. руб., 11% респондентов — от 500 тыс. до 1 млн руб., 6% — больше 1 млн руб. В среднем участники опроса готовы потратить на запуск своего дела 524,7 тыс. руб.

Мужчины согласны вложить в бизнес значительно больше, чем женщины. От 500 тыс. до 1 млн руб. готовы направить 14% мужчин и 7% женщин, от 1 до 5 млн руб. — 6% мужчин и 3% женщин.

Самой привлекательной сферой для запуска своего дела россияне считают розничную торговлю (бизнес в этой отрасли хотели бы запустить 24% респондентов). В топ-5 также вошли творческие индустрии (продакшен, дизайн, реклама, маркетинг, издательское дело, их назвали 15% опрошенных), сфера красоты и здоровья (12%), общепит (12%) и сельское хозяйство (12%).

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: Результаты нашего исследования подтверждают тренд на предпринимательскую активность среди россиян: две трети опрошенных всерьез рассматривают возможность открыть свое дело. Интересно, что розничная торговля, творческие индустрии и сфера услуг остаются ключевыми точками входа в бизнес — они требуют относительно небольших вложений и позволяют достаточно быстро выйти на окупаемость.

В опросе участвовали 2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что 70% российских предпринимателей работают больше 60 часов в неделю. Каждый третий спит по шесть часов в день.