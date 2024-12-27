Тренды медиабизнеса 2024: геймификация, подкасты, медиаинфляция и прогнозы экспертов

В 2024 году российский медиарынок продолжил адаптироваться к переменам: компании старались восполнить нехватку контента, производя больше оригинальных и перезапуская старые проекты. Алгоритмы продолжают совершенствоваться, обеспечивая точное таргетирование и эффективное медиапланирование, растет зависимость трафика сайтов медиа от алгоритмов и политик крупных технологических платформ, способы производства и распространения контента меняются. Растет влияние игр и виртуальных пространств на стратегию продвижения, происходит «переизобретение радио». ИИ перестает быть экспериментальным и прочно встраивается в медиапроцессы. Какие события уходящего года определили развитие медиаотрасли и найдут свое продолжение в следующем году, читайте в материале Sostav.
Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы ЕМГ»:
Последние 10 лет крупными tech-игроками активно внедряются и улучшаются процессы сбора и обработки данных, на базе которых строятся алгоритмы и рекомендательные системы, которые филигранно адаптируют под пользователя: показывают то, что он искал, смотрел, слушал, скорее всего любит или, возможно, захочет купить в будущем, заплатив за это вниманием, временем или деньгами.
Симбиоз развивающихся технологий и изучение пользовательских путей на больших данных позволяет поставщикам контента производить быстрые изменения для избирательных пользователей и попадать в тренды, следуя за паттернами потребления. Одновременно с этим политический и культурный фон в стране, а также законодательные изменения накладывают отпечаток на производство и дистрибуцию контента: от роста объемов made-in-Russia контента до полной автоматизации отдельных процессов.
Причиной медиаинфляции выступает целый ряд факторов. Спрос на медиа: после спада в 2020 и 2022 годах поставщики начинают возвращать свои инвестиции, а рекламодатели активно борются за внимание потребителей.
По прогнозам, базовые цены на размещение рекламы на федеральном ТВ в 2025 году поднимутся на 40−58% в зависимости от телеканала. Так, по заявлению Национального Рекламного Альянса (НРА), наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у таких вещателей, как ТНТ и СТС , — на 58%. Именно эти телеканалы имеют большую востребованность среди рекламодателей.
Часть собеседников издания в группах и агентствах считают, что корректнее оценивать динамику расценок НРА после дополнительного повышения базовых цен, которое произошло в конце 2023 года — тогда альянс повысил их дважды. В целом, за последние четыре года НРА регулярно увеличивал расценки на телерекламу. Собеседники издания в рекламных группах и агентствах поясняют, что часть рекламодателей заключили долгосрочные или ранние сделки на 2025 год — в результате раскуплено уже 50−60% ТВ-инвентаря, а по оценке еще одного — 70−80%.
Наталья Смольская, стратегический директор компании «Маркетинг для бизнеса»:
Да, цены на ТВ-рекламу действительно растут — на прямую рекламу — и рекламодателей это сильно беспокоит. Мы часто слышим от клиентов, что популярность прямой ТВ-рекламы всё выше, и порог входа всё более космический. Цены мало кого устраивают. Такая реклама редко бывает доступной среднему рекламодателям. В условиях растущей конкуренции каждый рекламодатель, который запускает новый продукт или активно стартует в медиапространстве с рекламной кампанией, озадачен поиском канала продвижения, инвестиции в который окупятся в краткосрочном периоде и оправдают себя. Исходя из нашего опыта, прямая реклама малоэффективна при средних бюджетах, поскольку она «берёт» частотой воздействия.
Усиление государственного регулирования
В 2024 году был предложен и одобрен ряд законопроектов:
- Президент подписал закон о запрете рекламы у иноагентов. Закон, разработанный депутатами Госдумы, устанавливает запрет на размещение рекламы на любых информационных ресурсах иноагентов. При этом цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых норм.
- Правительство поддержало, и был принят законопроект о продлении госконтрактов на размещение наружной рекламы.
- Было одобрено ужесточение штрафов за недобросовестную рекламу кредитов.
- Ужесточили наказание за спам-звонки. Спам-звонки теперь будут наказываться штрафом для физических лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.
- Был принят закон о сносе незаконных рекламных конструкций без суда.
- Был принят закон о развитии креативных индустрий. Кроме того, в российском законодательстве определили понятие треш-стрима и признали его запрещенным видом деятельности.
- С 1 сентября 2025 года произведения, а также фильмы, содержащие пропаганду наркотиков, будут запрещены в России.
- ФАС предложила и согласовала с профильными ведомствами маркировку рекламы энергетических напитков. В креативах появится предупреждение о вреде их чрезмерного употребления.
- Президент подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри. Цель закона, по словам его авторов, — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей.
- Расходы на немаркированную рекламу и рекламу на заблокированных в России ресурсах запретят учитывать при расчете налога на прибыль.
- Принят закон о 3%-ном сборе за интернет-рекламу. Изменения также включают введение «охлаждающих» фраз в рекламе кредитов.
- Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов.
- Вступили в силу новые правила для блогеров. С 1 ноября 2024 года ведется реестр блогеров (имеющих аудиторию, насчитывающую более 10 тыс. пользователей), а с 1 января 2025 года планируется блокировка не включенных в реестр блогеров с запретом на размещение ими рекламы на своих страницах.
Артур Жимерин, Performance Group Head i.com :
Усиление государственного регулирования в сфере рекламы и маркетинга оказывает значительное влияние на медиабюджеты компаний. Во-первых, имплементация новых законов и норм требует дополнительных затрат на соблюдение требований, таких как защита данных и прозрачность рекламы. Это приводит к перераспределению ресурсов, где часть бюджета направляется на юридические и административные расходы вместо рекламных кампаний. В конечном итоге это стимулирует диджитал-инфляцию и перекладывается на плечи потребителей.
Во-вторых, строгие правила ограничивают возможности для креативных и инновационных подходов в рекламе, что снижает эффективность кампаний и доходы креаторов. Крупные бренды все меньше хотят рисковать, сотрудничая с непроверенными креаторами, опасаясь государственных санкций. В результате рекламодатели должны адаптировать свои процессы, учитывая изменяющуюся внешнюю среду, а рекламные агентства — повышать уровень прозрачности рекламных расходов и пристально следить за качеством контента.
Потребление медиаконтента становится всё более персонализированным и нишевым. Чтобы не отстать от аудитории, брендам важно отражать это разнообразие в своих кампаниях. И не забывать о поддержке нишевых медиа, которые обеспечивают представленность разных групп.
По словам СЕО SA Media Group Дмитрия Казакова, спрос на традиционные медиа в последнее время стал более волатильным, но в среднем остается высоким. Волатильность связана с экономической ситуацией и высокой инфляцией в медиа — многие рекламодатели стараются искать более дешевые альтернативы традиционным каналам. Но, зачастую, не находят и возвращаются несмотря на инфляцию.
Наталья Смольская, стратегический директор компании «Маркетинг для бизнеса»:
Среди российских рекламодателей, с которыми мы работаем, мы наблюдаем возросший интерес к ТВ и ТВ-спонсорству, то есть, к классическому каналу продвижения — федеральному ТВ. Справедливости ради стоит отметить, что интерес рекламодателя связан с поиском эффективных форматов продвижения с максимально качественным контактом. Качественный контакт, напомню, это такой контакт, который подразумевает уровень восприятия рекламы, достаточный для того, чтобы человек понял, о каком бренде идет речь, какую категорию он представляет и каково коммуникационное сообщение. То есть рекламодателям важна свободная от конкурентов территория, релевантный контент, запоминаемость и продолжительность воздействия. Всё это есть на федеральном ТВ — в интеграционном ТВ-спонсорстве.
В связи с уходом иностранных рекламных площадок и сокращением количества инвентаря, доступного брендам, высвободилась целая ниша, которую активно осваивают крупные отечественные бренды. В уходящем году на рынок активно вышли экосистемные медиа.
Активации и доверие к соцсетям
По данным «СКАН-Интерфакс», в 2024 году россияне проводили около 60 минут в день в социальных сетях. Просмотр видеоконтента на YouTube и RuTube занимал около 22% времени, еще 20% уходило на социальные сети и блог-платформы, 18% — на использование мессенджеров. Социальные сети активно адаптируются к предпочтениям пользователей. Имеет место снижение доверия потребителей к зарубежным соцсетям, в то же время, из-за ограничений доступа к зарубежным социальным сетям и замедления YouTube активно растут российские видеосервисы.
По словам Никиты Прибыловский, СЕО РА SA Media, в уходящем году мы все больше видим тренд от потребителей на отказ от поиска новостного контента в разных источниках, чтобы снизить стресс. Люди выбирают несколько источников, которые их устраивают, а в стальном потребляют больше развлекательного контента в соцсетях.
Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»:
Судя по статистике крупнейших соцсетей за 9 месяцев 2024-го — доверие к ним скорее растет. Это подтверждается и собственными данными «Европейской медиагруппы»: охваты в соцсетях за последние 6 месяцев выросли более чем на 32%.
Однозначно есть тренд на смещение фокуса и потребление контента на локальных площадках, что связано с текущей турбулентностью зарубежных площадок, таких как YouTube, и миграцией форматов на отечественные платформы. Однако лояльная к конкретным площадкам аудитория по-прежнему остается на них, что отчетливо видно по росту показателя time-spent. И вряд ли этот тренд скорректируется в ближайшем будущем.
Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting :
В последнее время наблюдается снижение доверия потребителей к соцсетям и платформам. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, подвергается сомнению конфиденциальность данных из-за утечек информации. Во-вторых, происходит дезинформация — в последние два года число фейковых новостей растет всё быстрее.
Некоторые пользователи недовольны возрастающей цензурой и тем, как алгоритмы управляют контентом. А кто-то не доверяет площадкам из-за обилия рекламы. Многие начинают искать альтернативные платформы и более безопасные способы обмена информацией. Во многом благодаря этому так взлетела популярность Telegram.
По мнению директора по стратегии коммуникационной группы PPL, соцсети находятся в топе как основных источников новостей для россиян, так и источников, вызывающих доверие.
Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL:
Мы регулярно проводим собственные исследования, чтобы следить за изменениями в отношении россиян к различным медиаканалам. В топ источников новостей на аудиторию 18−60 входит ТВ (62%), соцсети (56%), Telegram-каналы (54%), дальше с большим отрывом идет пресса, радио, онлайн-журналы и, конечно, старая добрая служба устной передачи информации от знакомых.
По доверию первое место сохраняется за телевидением, но в основном за счет аудитории 35−60. Для аудитории 18−24 именно соцсети являются медиаканалом, вызывающим наибольшее доверие. Для аудитории 25−34 на первое место выходит уже Telegram.
По данным коммуникационной группы PPL, Telegram входит в топ основных источников новостей для всех возрастных групп, так как там каждый может найти что-то свое. «Молодежь читает каналы про развлечения и юмор, возрастные сегменты погружены в великое множество новостных каналов на любой вкус и взгляд. Поэтому правильнее говорить не столько о платформе как таковой, сколько об определенных лидерах мнений и определенных каналах, которые вызывают доверие, а площадка — вторична», — подчеркивает Виктория Баранова.
Радио и подкасты
Приложения и сервисы для потоковой передачи музыки увеличивают популярность подкастов. В отличие от видеоконтента, такой формат требует меньше затрат на производство и, при грамотной маркетинговой стратегии, набирает много прослушиваний. Внутренний интерфейс таких платформ прост и удобен не только для потребителя, но и для создателей контента — он позволяет легко проверять статистику по прослушиваниям и доходам.
Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL:
Аудио не столько в центре внимания, сколько в своей постоянной нише, внутри которой оно перераспределяется между офлайном и онлайном. Интерес к аудио действительно вырос у рекламодателей за последние два года в связи с изменениями рынка. Для небольших брендов, которые поняли, что открылась ниша и сейчас тот самый момент, когда нужно давать рекламу, аудио (в первую очередь региональное радио) стало подходящим решением с низким порогом входа и быстрой отдачей.
По словам директора по стратегии коммуникационной группы PPL, молодые аудиторные сегменты уже давно переключается с традиционного радио на более гибкие форматы: музыкальные стриминги, подкасты, аудиокниги, слушание голосовых от подруг. Локальные стриминговые платформы ежегодно растут, несмотря на удаление из официальных библиотек многих зарубежных исполнителей. Но кто-то уходит, а кто-то приходит, и добавление новой музыки не останавливается.
Кирилл Николаев, старший дизайнер Ailove:
Компании понимают, что подкасты — это эффективный способ привлечь внимание аудитории и продвинуть свои товары и услуги. Подкасты стали своего рода «Радио 2.0», которое пользователи могут слушать в любое удобное им время, при этом получая максимум полезной информации. Это делает подкасты привлекательными для рекламодателей, которые хотят донести свою идею до аудитории.
Основные плюсы продвижения с помощью подкастов:
- Вовлеченность. Аудитория подкастов довольно щепетильно относится к выбору любимых подкастов и потребляемой через них информации. Поэтому уровень вовлеченности слушателей значительно выше, что делает подкасты идеальной отличной платформой для донесения сообщений бренда.
- Лояльность. Подкасты очень быстро могут войти в постоянную привычку людей. Слушатели очень быстро привыкают к определенным шоу и их ведущим, формируя долгосрочные отношения с ними. Реклама, интегрированная в подкаст, чаще всего, воспринимается не как навязчивая, а как положительная рекомендация от «друга», к которой могут прислушаться и воспользоваться.
- Низкая конкуренция. Несмотря на рост числа подкастов, конкуренция в подкастах остается достаточно небольшой, если сравнивать с иными каналами коммуникации. При этом вы сможете более креативно и нестандартно подходить к продвижению.
Реклама и продвижение продукта в подкастах на данный момент является перспективным и быстрорастущим форматом маркетинга. По словам Кирилла Николаева, этот формат позволяет достучаться до самой лояльной и вовлеченной аудитории, а ключевой задачей рекламодателя является не упустить возможность занять свою нишу при помощи аудиоконтента.
Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»:
Сегодня в России около 10 млн человек регулярно слушают подкасты. Безусловно, у формата есть аудитория, но взрывного роста в этом сегменте мы не наблюдаем. В текущем ритме жизни не всегда есть возможность обращаться к классическому чтению или просмотру видео. Подкаст — непрямой эфир: его просто положить в закладки, сохранить, перемотать или поставить на паузу. Выбор тем дает аудитории возможность подобрать для себя набор из нужной сферы интересов.
Тем не менее форматы радио и подкастов не конкурентны, они комплиментарны. Спрос на human-touch возвращается, а радио иногда находится просто «ближе к телу», потому что контент существует в реальном времени. Подкасты же — более узкая альтернатива с точки зрения формы и наполнения, но широкая в плане дистрибуции и хранения.
О геймификации
Игровая индустрия обгоняет кино- и музыкальную индустрию. Аудитория игр огромна и продолжает расти; с ней необходимо учиться взаимодействовать и «доставлять» рекламу в тех медиа, в которых эта аудитория существует. Благодаря широкой аудитории мобильных приложений и игр, размещение рекламы в них стало популярным методом продвижения.
Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL:
За последние годы рынок гейминга в России пережил серьезные потрясения. В 2019 году Россия занимала 11 место в мире по доходу от игр (данные NewZoo), и намечался дальнейший рост. После ухода международных платформ из России у пользователей появились сложности и с приобретением самих игр, и с внутриигровыми покупками, очевидные проблемы возникли и у киберспортивных команд, в итоге рынок сильно упал.
Но к 2024 году рынок смог адаптироваться за счет выпуска локальных игр и развития локальных платформ, в том числе благодаря господдержке. Точные данные здесь привести сложно из-за отсутствия индустриального мониторинга, при этом надо понимать, что значительная часть геймеров нашла обходные пути и продолжает пользоваться иностранным контентом и платформами.
Рекламный рынок гейминга также не поддается единому измерению, но из наблюдений медиасреды нельзя сказать, что количество бренд-активаций в гейминге как-то заметно растет. Можно выделить тренд на геймификацию, чем на полноценные интеграции в игры, которые до сих пор остаются скорее нишевым решением.
Артём Коновалов, креативный директор LOOKY :
Сотни миллионов людей находятся в виртуальных мирах, причем это платежеспособная аудитория, не только дети. Рекламный рынок тоже должен научиться взаимодействовать с этой аудиторией; мы видим, как мощно развиваются проекты в мультивселенных — например, в Roblox, — большое количество брендов туда заходит, и это уже не что-то экспериментальное, а полноценный формат взаимодействия с аудиторией.
Эта история будет развиваться. Единственное, сейчас у российских брендов нет возможности интегрироваться во все международные игры, но в целом направление точно будет развиваться, поскольку игровая аудитория растет, постоянно появляются новые проекты под разные ЦА. Интеграция в виртуальные миры не только будет продолжаться, но и усилится; будут рождаться новые форматы взаимодействия с аудиторией, то есть product placement внутри игр еще больше будет развиваться.
С каждым годом игровой рынок набирает обороты. По данным аналитической фирмы Newzoo, количество пользователей растет почти на 200 млн каждый год, и к концу 2024 года достигнет 3,422 млн. Объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 млрд до 187 млрд руб. Рынок будет расти вплоть до 2030 года за счёт господдержки (гранты, льготы IT-отрасли), роста популярности киберспорта и стриминга. Растет популярность мобильных игр, соответственно, именно в этом сегменте появляется всё больше рекламы.
Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting:
Форматы становятся разнообразнее — можно наблюдать видеорекламу, баннеры, спонсорство игровых турниров, даже интеграцию персонажей от брендов. Кроме того, игры могут использовать для продвижения других продуктов или игр, что создает дополнительные возможности для рекламодателей.
Игроки могут взаимодействовать с рекламой — например, получать бонусы за просмотр рекламы или участвовать в акциях, связанных с брендами. Рекламу встраивают в игровой процесс — например, в виде билбордов или других брендированных предметов.
Количество скачиваний мобильных приложений в России достигло 5,62 млрд (+2,6%). Самыми популярными по скачиваниям приложениями стали Wildberries и Telegram. Среди видеоигр в топ попали: Roblox, Gacha Life 2, Royal Match и Subway Surfers. В целом, рынок видеоигр в России продолжает развиваться. Особенно высок спрос на видеоигры на смартфонах: за последний год показатель увеличился на 6,5%, — до 56,1%. Игры на десктопах пользуются популярностью у 58,4% пользователей, однако этот показатель снизился за последний год.
Расширение влияния интернета и развитие цифровых технологий способствует развитию новых медиа (таких, как блоги, социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры), а также способствует переходу маркетинговой активности на эти площадки и появлению новых методов продвижения. Новые медиа отличаются от традиционных интерактивностью, мультимедийностью и представленностью в цифровом формате, что меняет способы взаимодействия с аудиторией.
ИИ
По мнению представителей индустрии, роль искусственного интеллекта будет продолжать расти. Доступные технологии меняют всю сферу — теперь потребитель ждет от медиа более качественного и захватывающего продукта.
Также нейросети позволяют платформам наиболее эффективно настраивать свои рекомендации благодаря данным, которые собирают организации. В руки создателей приложений при хорошем анализе попадает информация о поведении клиентов и тенденциях потребления цифровых медиа. Николаев Кирилл, старший дизайнер Ailove считает, что от подхода с внедрением ИИ в медиа есть свои «плюсы» и «минусы».
Преимущества:
- увеличение эффективности работы медиакомпаний;
- повышение качества, создаваемого контента;
- персональные предложения для пользователей;
- минимизация рутинных процессов.
Недостатки:
- потеря рабочих мест из-за автоматизации;
- ряд этических вопросов, связанных с использованием ИИ (например: авторские права);
- искажение восприятия реальности при генерации контента;
- зависимость от технологий и существенный рост кибератак.
Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting:
В 2025 году ИИ еще больше интегрируется в медиапроцессы: нейросети еще активнее будут использовать для создания контента, редактирования видео, генерации музыки, аналитики
Сам контент за счет развития ИИ-технологий станет более персонализированным. Нейросети смогут более эффективно анализировать поведение пользователей и предлагать им контент точечно. Это касается, например, рекомендаций новостей на основе предпочтений пользователя. Медиаопыт должен стать более интерактивным и привлекательным.
По словам эксперта, нейросети и дальше будут использовать для анализа больших объемов данных, что позволит предсказывать тренды в медиаиндустрии. Это поможет компаниям лучше понимать потребности аудитории и адаптировать стратегии.
Под новым углом встали вопросы, связанные с этическими нормами использования ИИ, авторским правом и борьбой с дезинформацией.
Артур Жимерин, Performance Group Head i.com :
Искусственный интеллект (ИИ) становится важным инструментом в медиаиндустрии, переходя от экспериментального использования к интеграции в основные процессы. Нейросети уже сейчас активно внедряются в CRM-маркетинг, помогая генерировать персонализированный контент для push-уведомлений, которые отправляют приложения.
По мнению представителя индустрии, профессию копирайтера уже сложно представить без взаимодействия с генеративным ИИ. «В 2025 году ожидается, что ИИ продолжит активно использоваться для оптимизации рекламных кампаний, улучшения таргетинга и создания персонализированного контента. Это приведет к более эффективному использованию бюджетов и повышению ROI для рекламодателей», — подчеркивает эксперт.
Кирилл Николаев, старший дизайнер Ailove:
Будущее интеграции ИИ в медиа выглядит многообещающим. С развитием технологий и увеличением объёма данных, доступных для обучения, ИИ станет более совершенным и универсальным инструментом. Он сможет выполнять более сложные задачи, такие как анализ данных, прогнозирование тенденций и создание персонализированного контента.
Наиболее перспективным направлением развития ИИ в медиа является создание интеллектуальных систем, способных самостоятельно генерировать контент на основе анализа данных. Данные системы позволят автоматически создавать новости, статьи, видео и другие виды контента, адаптированные под интересы и предпочтения аудитории. Это позволит не только значительно сократить время и ресурсы на создание контента, но и существенно повысить его качество и актуальность.
Прогнозы экспертов на 2025 год
Артур Жимерин, Performance Group Head i.com:
На медиабюджеты в 2025 году могут негативно сказаться несколько факторов. Во-первых, экономическая нестабильность и инфляция могут привести к сокращению расходов компаний на рекламу. Во-вторых, усиление государственного регулирования, касающегося рекламы и защиты данных, может потребовать дополнительных инвестиций в соблюдение норм (compliance) и адаптацию стратегий. Также сильно повлияет введение новых сборов на рекламораспространителей в интернете. В-третьих, конкуренция за внимание аудитории будет только усиливаться, что может вызвать необходимость увеличения бюджетов для достижения желаемых результатов. Наконец, изменения в поведении потребителей и их предпочтениях могут сделать традиционные подходы менее эффективными, требуя от компаний пересмотра своих медиапланов.
Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»:
Факторы, которые могут негативно сказаться на медиабюджетах в следующем году — это, во-первых, инфляция. Резкое сокращение инструментария привело к повышенному спросу на оставшиеся опции, что ведет к разогреву аукционов и росту цен. В 2025 году данный тренд скорее продолжится. Соответственно, примерно за те же деньги мы будем покупать уже меньше охватов с результативностью на уровне текущего года.
Ещё один фактор лежит в плоскости аналитики. Сохраняется разрыв между потребностями брендов в сбалансированном медиасплите и техническими возможностями обеспечить последующую оценку результативности такой кампании. До сих пор сервисы часто предоставляют урезанную статистику, что осложняет дальнейшие: оценку, стратегическое и тактическое планирование.
Комбо первого и второго факторов дает еще большую дестабилизацию в вопросах эффективного вложения маркетинговых бюджетов.
Дмитрий Казаков, СЕО SA Media Group:
Прогноз напрямую связан с потребительской активностью, которая в свою очередь зависит от факторов, на которые рынок влиять не может. Несмотря на то, что бизнесам придется уделять больше внимания вопросам операционной деятельности, финансирования и кост эффективности затрат, прогнозируем, что рынок медиа сохранит тенденцию к росту, так как задача стимулирования продаж и конкуренции будет стоять особенно остро.
Рекламодатели будут требовать более гибкой и бизнес ориентированной стратегии продвижения, агентствам потребуется больше вникать к специфику конкретного рекламодателя, все меньше опираясь на медийные показатели и все больше акцентироваться на влияния затрат на конечный результат.