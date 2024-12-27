Тренды медиабизнеса 2024: геймификация, подкасты, медиаинфляция и прогнозы экспертов

В 2024 году российский медиарынок продолжил адаптироваться к переменам: компании старались восполнить нехватку контента, производя больше оригинальных и перезапуская старые проекты. Алгоритмы продолжают совершенствоваться, обеспечивая точное таргетирование и эффективное медиапланирование, растет зависимость трафика сайтов медиа от алгоритмов и политик крупных технологических платформ, способы производства и распространения контента меняются. Растет влияние игр и виртуальных пространств на стратегию продвижения, происходит «переизобретение радио». ИИ перестает быть экспериментальным и прочно встраивается в медиапроцессы. Какие события уходящего года определили развитие медиаотрасли и найдут свое продолжение в следующем году, читайте в материале Sostav.

Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы ЕМГ»: Последние 10 лет крупными tech-игроками активно внедряются и улучшаются процессы сбора и обработки данных, на базе которых строятся алгоритмы и рекомендательные системы, которые филигранно адаптируют под пользователя: показывают то, что он искал, смотрел, слушал, скорее всего любит или, возможно, захочет купить в будущем, заплатив за это вниманием, временем или деньгами. Симбиоз развивающихся технологий и изучение пользовательских путей на больших данных позволяет поставщикам контента производить быстрые изменения для избирательных пользователей и попадать в тренды, следуя за паттернами потребления. Одновременно с этим политический и культурный фон в стране, а также законодательные изменения накладывают отпечаток на производство и дистрибуцию контента: от роста объемов made-in-Russia контента до полной автоматизации отдельных процессов.

Причиной медиаинфляции выступает целый ряд факторов. Спрос на медиа: после спада в 2020 и 2022 годах поставщики начинают возвращать свои инвестиции, а рекламодатели активно борются за внимание потребителей.

По прогнозам, базовые цены на размещение рекламы на федеральном ТВ в 2025 году поднимутся на 40−58% в зависимости от телеканала. Так, по заявлению Национального Рекламного Альянса (НРА), наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у таких вещателей, как ТНТ и СТС , — на 58%. Именно эти телеканалы имеют большую востребованность среди рекламодателей.

Часть собеседников издания в группах и агентствах считают, что корректнее оценивать динамику расценок НРА после дополнительного повышения базовых цен, которое произошло в конце 2023 года — тогда альянс повысил их дважды. В целом, за последние четыре года НРА регулярно увеличивал расценки на телерекламу. Собеседники издания в рекламных группах и агентствах поясняют, что часть рекламодателей заключили долгосрочные или ранние сделки на 2025 год — в результате раскуплено уже 50−60% ТВ-инвентаря, а по оценке еще одного — 70−80%.

Наталья Смольская, стратегический директор компании «Маркетинг для бизнеса»: Да, цены на ТВ-рекламу действительно растут — на прямую рекламу — и рекламодателей это сильно беспокоит. Мы часто слышим от клиентов, что популярность прямой ТВ-рекламы всё выше, и порог входа всё более космический. Цены мало кого устраивают. Такая реклама редко бывает доступной среднему рекламодателям. В условиях растущей конкуренции каждый рекламодатель, который запускает новый продукт или активно стартует в медиапространстве с рекламной кампанией, озадачен поиском канала продвижения, инвестиции в который окупятся в краткосрочном периоде и оправдают себя. Исходя из нашего опыта, прямая реклама малоэффективна при средних бюджетах, поскольку она «берёт» частотой воздействия.

Усиление государственного регулирования

В 2024 году был предложен и одобрен ряд законопроектов:

Президент подписал закон о запрете рекламы у иноагентов. Закон, разработанный депутатами Госдумы, устанавливает запрет на размещение рекламы на любых информационных ресурсах иноагентов. При этом цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых норм.

Правительство поддержало, и был принят законопроект о продлении госконтрактов на размещение наружной рекламы.

Было одобрено ужесточение штрафов за недобросовестную рекламу кредитов.

Ужесточили наказание за спам-звонки. Спам-звонки теперь будут наказываться штрафом для физических лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Был принят закон о сносе незаконных рекламных конструкций без суда.

Был принят закон о развитии креативных индустрий. Кроме того, в российском законодательстве определили понятие треш-стрима и признали его запрещенным видом деятельности.

С 1 сентября 2025 года произведения, а также фильмы, содержащие пропаганду наркотиков, будут запрещены в России.

ФАС предложила и согласовала с профильными ведомствами маркировку рекламы энергетических напитков. В креативах появится предупреждение о вреде их чрезмерного употребления.

Президент подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри. Цель закона, по словам его авторов, — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей.

Расходы на немаркированную рекламу и рекламу на заблокированных в России ресурсах запретят учитывать при расчете налога на прибыль.

Принят закон о 3%-ном сборе за интернет-рекламу. Изменения также включают введение «охлаждающих» фраз в рекламе кредитов.

Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов.

Вступили в силу новые правила для блогеров. С 1 ноября 2024 года ведется реестр блогеров (имеющих аудиторию, насчитывающую более 10 тыс. пользователей), а с 1 января 2025 года планируется блокировка не включенных в реестр блогеров с запретом на размещение ими рекламы на своих страницах.

Артур Жимерин, Performance Group Head i.com : Усиление государственного регулирования в сфере рекламы и маркетинга оказывает значительное влияние на медиабюджеты компаний. Во-первых, имплементация новых законов и норм требует дополнительных затрат на соблюдение требований, таких как защита данных и прозрачность рекламы. Это приводит к перераспределению ресурсов, где часть бюджета направляется на юридические и административные расходы вместо рекламных кампаний. В конечном итоге это стимулирует диджитал-инфляцию и перекладывается на плечи потребителей.



Во-вторых, строгие правила ограничивают возможности для креативных и инновационных подходов в рекламе, что снижает эффективность кампаний и доходы креаторов. Крупные бренды все меньше хотят рисковать, сотрудничая с непроверенными креаторами, опасаясь государственных санкций. В результате рекламодатели должны адаптировать свои процессы, учитывая изменяющуюся внешнюю среду, а рекламные агентства — повышать уровень прозрачности рекламных расходов и пристально следить за качеством контента.

Потребление медиаконтента становится всё более персонализированным и нишевым. Чтобы не отстать от аудитории, брендам важно отражать это разнообразие в своих кампаниях. И не забывать о поддержке нишевых медиа, которые обеспечивают представленность разных групп.

По словам СЕО SA Media Group Дмитрия Казакова, спрос на традиционные медиа в последнее время стал более волатильным, но в среднем остается высоким. Волатильность связана с экономической ситуацией и высокой инфляцией в медиа — многие рекламодатели стараются искать более дешевые альтернативы традиционным каналам. Но, зачастую, не находят и возвращаются несмотря на инфляцию.

Наталья Смольская, стратегический директор компании «Маркетинг для бизнеса»: Среди российских рекламодателей, с которыми мы работаем, мы наблюдаем возросший интерес к ТВ и ТВ-спонсорству, то есть, к классическому каналу продвижения — федеральному ТВ. Справедливости ради стоит отметить, что интерес рекламодателя связан с поиском эффективных форматов продвижения с максимально качественным контактом. Качественный контакт, напомню, это такой контакт, который подразумевает уровень восприятия рекламы, достаточный для того, чтобы человек понял, о каком бренде идет речь, какую категорию он представляет и каково коммуникационное сообщение. То есть рекламодателям важна свободная от конкурентов территория, релевантный контент, запоминаемость и продолжительность воздействия. Всё это есть на федеральном ТВ — в интеграционном ТВ-спонсорстве.

В связи с уходом иностранных рекламных площадок и сокращением количества инвентаря, доступного брендам, высвободилась целая ниша, которую активно осваивают крупные отечественные бренды. В уходящем году на рынок активно вышли экосистемные медиа.

Активации и доверие к соцсетям

По данным «СКАН-Интерфакс», в 2024 году россияне проводили около 60 минут в день в социальных сетях. Просмотр видеоконтента на YouTube и RuTube занимал около 22% времени, еще 20% уходило на социальные сети и блог-платформы, 18% — на использование мессенджеров. Социальные сети активно адаптируются к предпочтениям пользователей. Имеет место снижение доверия потребителей к зарубежным соцсетям, в то же время, из-за ограничений доступа к зарубежным социальным сетям и замедления YouTube активно растут российские видеосервисы.

По словам Никиты Прибыловский, СЕО РА SA Media, в уходящем году мы все больше видим тренд от потребителей на отказ от поиска новостного контента в разных источниках, чтобы снизить стресс. Люди выбирают несколько источников, которые их устраивают, а в стальном потребляют больше развлекательного контента в соцсетях.

Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»: Судя по статистике крупнейших соцсетей за 9 месяцев 2024-го — доверие к ним скорее растет. Это подтверждается и собственными данными «Европейской медиагруппы»: охваты в соцсетях за последние 6 месяцев выросли более чем на 32%. Однозначно есть тренд на смещение фокуса и потребление контента на локальных площадках, что связано с текущей турбулентностью зарубежных площадок, таких как YouTube, и миграцией форматов на отечественные платформы. Однако лояльная к конкретным площадкам аудитория по-прежнему остается на них, что отчетливо видно по росту показателя time-spent. И вряд ли этот тренд скорректируется в ближайшем будущем.

Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting : В последнее время наблюдается снижение доверия потребителей к соцсетям и платформам. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, подвергается сомнению конфиденциальность данных из-за утечек информации. Во-вторых, происходит дезинформация — в последние два года число фейковых новостей растет всё быстрее. Некоторые пользователи недовольны возрастающей цензурой и тем, как алгоритмы управляют контентом. А кто-то не доверяет площадкам из-за обилия рекламы. Многие начинают искать альтернативные платформы и более безопасные способы обмена информацией. Во многом благодаря этому так взлетела популярность Telegram.

По мнению директора по стратегии коммуникационной группы PPL, соцсети находятся в топе как основных источников новостей для россиян, так и источников, вызывающих доверие.

Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL: Мы регулярно проводим собственные исследования, чтобы следить за изменениями в отношении россиян к различным медиаканалам. В топ источников новостей на аудиторию 18−60 входит ТВ (62%), соцсети (56%), Telegram-каналы (54%), дальше с большим отрывом идет пресса, радио, онлайн-журналы и, конечно, старая добрая служба устной передачи информации от знакомых. По доверию первое место сохраняется за телевидением, но в основном за счет аудитории 35−60. Для аудитории 18−24 именно соцсети являются медиаканалом, вызывающим наибольшее доверие. Для аудитории 25−34 на первое место выходит уже Telegram.

По данным коммуникационной группы PPL, Telegram входит в топ основных источников новостей для всех возрастных групп, так как там каждый может найти что-то свое. «Молодежь читает каналы про развлечения и юмор, возрастные сегменты погружены в великое множество новостных каналов на любой вкус и взгляд. Поэтому правильнее говорить не столько о платформе как таковой, сколько об определенных лидерах мнений и определенных каналах, которые вызывают доверие, а площадка — вторична», — подчеркивает Виктория Баранова.

Радио и подкасты

Приложения и сервисы для потоковой передачи музыки увеличивают популярность подкастов. В отличие от видеоконтента, такой формат требует меньше затрат на производство и, при грамотной маркетинговой стратегии, набирает много прослушиваний. Внутренний интерфейс таких платформ прост и удобен не только для потребителя, но и для создателей контента — он позволяет легко проверять статистику по прослушиваниям и доходам.

Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL: Аудио не столько в центре внимания, сколько в своей постоянной нише, внутри которой оно перераспределяется между офлайном и онлайном. Интерес к аудио действительно вырос у рекламодателей за последние два года в связи с изменениями рынка. Для небольших брендов, которые поняли, что открылась ниша и сейчас тот самый момент, когда нужно давать рекламу, аудио (в первую очередь региональное радио) стало подходящим решением с низким порогом входа и быстрой отдачей.

По словам директора по стратегии коммуникационной группы PPL, молодые аудиторные сегменты уже давно переключается с традиционного радио на более гибкие форматы: музыкальные стриминги, подкасты, аудиокниги, слушание голосовых от подруг. Локальные стриминговые платформы ежегодно растут, несмотря на удаление из официальных библиотек многих зарубежных исполнителей. Но кто-то уходит, а кто-то приходит, и добавление новой музыки не останавливается.

Кирилл Николаев, старший дизайнер Ailove: Компании понимают, что подкасты — это эффективный способ привлечь внимание аудитории и продвинуть свои товары и услуги. Подкасты стали своего рода «Радио 2.0», которое пользователи могут слушать в любое удобное им время, при этом получая максимум полезной информации. Это делает подкасты привлекательными для рекламодателей, которые хотят донести свою идею до аудитории. Основные плюсы продвижения с помощью подкастов: Вовлеченность. Аудитория подкастов довольно щепетильно относится к выбору любимых подкастов и потребляемой через них информации. Поэтому уровень вовлеченности слушателей значительно выше, что делает подкасты идеальной отличной платформой для донесения сообщений бренда.

Лояльность. Подкасты очень быстро могут войти в постоянную привычку людей. Слушатели очень быстро привыкают к определенным шоу и их ведущим, формируя долгосрочные отношения с ними. Реклама, интегрированная в подкаст, чаще всего, воспринимается не как навязчивая, а как положительная рекомендация от «друга», к которой могут прислушаться и воспользоваться.

Низкая конкуренция. Несмотря на рост числа подкастов, конкуренция в подкастах остается достаточно небольшой, если сравнивать с иными каналами коммуникации. При этом вы сможете более креативно и нестандартно подходить к продвижению.

Реклама и продвижение продукта в подкастах на данный момент является перспективным и быстрорастущим форматом маркетинга. По словам Кирилла Николаева, этот формат позволяет достучаться до самой лояльной и вовлеченной аудитории, а ключевой задачей рекламодателя является не упустить возможность занять свою нишу при помощи аудиоконтента.

Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»: Сегодня в России около 10 млн человек регулярно слушают подкасты. Безусловно, у формата есть аудитория, но взрывного роста в этом сегменте мы не наблюдаем. В текущем ритме жизни не всегда есть возможность обращаться к классическому чтению или просмотру видео. Подкаст — непрямой эфир: его просто положить в закладки, сохранить, перемотать или поставить на паузу. Выбор тем дает аудитории возможность подобрать для себя набор из нужной сферы интересов. Тем не менее форматы радио и подкастов не конкурентны, они комплиментарны. Спрос на human-touch возвращается, а радио иногда находится просто «ближе к телу», потому что контент существует в реальном времени. Подкасты же — более узкая альтернатива с точки зрения формы и наполнения, но широкая в плане дистрибуции и хранения.

О геймификации

Игровая индустрия обгоняет кино- и музыкальную индустрию. Аудитория игр огромна и продолжает расти; с ней необходимо учиться взаимодействовать и «доставлять» рекламу в тех медиа, в которых эта аудитория существует. Благодаря широкой аудитории мобильных приложений и игр, размещение рекламы в них стало популярным методом продвижения.

Виктория Баранова, директор по стратегии коммуникационной группы PPL: За последние годы рынок гейминга в России пережил серьезные потрясения. В 2019 году Россия занимала 11 место в мире по доходу от игр (данные NewZoo), и намечался дальнейший рост. После ухода международных платформ из России у пользователей появились сложности и с приобретением самих игр, и с внутриигровыми покупками, очевидные проблемы возникли и у киберспортивных команд, в итоге рынок сильно упал. Но к 2024 году рынок смог адаптироваться за счет выпуска локальных игр и развития локальных платформ, в том числе благодаря господдержке. Точные данные здесь привести сложно из-за отсутствия индустриального мониторинга, при этом надо понимать, что значительная часть геймеров нашла обходные пути и продолжает пользоваться иностранным контентом и платформами. Рекламный рынок гейминга также не поддается единому измерению, но из наблюдений медиасреды нельзя сказать, что количество бренд-активаций в гейминге как-то заметно растет. Можно выделить тренд на геймификацию, чем на полноценные интеграции в игры, которые до сих пор остаются скорее нишевым решением.

Артём Коновалов, креативный директор LOOKY : Сотни миллионов людей находятся в виртуальных мирах, причем это платежеспособная аудитория, не только дети. Рекламный рынок тоже должен научиться взаимодействовать с этой аудиторией; мы видим, как мощно развиваются проекты в мультивселенных — например, в Roblox, — большое количество брендов туда заходит, и это уже не что-то экспериментальное, а полноценный формат взаимодействия с аудиторией. Эта история будет развиваться. Единственное, сейчас у российских брендов нет возможности интегрироваться во все международные игры, но в целом направление точно будет развиваться, поскольку игровая аудитория растет, постоянно появляются новые проекты под разные ЦА. Интеграция в виртуальные миры не только будет продолжаться, но и усилится; будут рождаться новые форматы взаимодействия с аудиторией, то есть product placement внутри игр еще больше будет развиваться.

С каждым годом игровой рынок набирает обороты. По данным аналитической фирмы Newzoo, количество пользователей растет почти на 200 млн каждый год, и к концу 2024 года достигнет 3,422 млн. Объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 млрд до 187 млрд руб. Рынок будет расти вплоть до 2030 года за счёт господдержки (гранты, льготы IT-отрасли), роста популярности киберспорта и стриминга. Растет популярность мобильных игр, соответственно, именно в этом сегменте появляется всё больше рекламы.

Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting: Форматы становятся разнообразнее — можно наблюдать видеорекламу, баннеры, спонсорство игровых турниров, даже интеграцию персонажей от брендов. Кроме того, игры могут использовать для продвижения других продуктов или игр, что создает дополнительные возможности для рекламодателей. ​​Игроки могут взаимодействовать с рекламой — например, получать бонусы за просмотр рекламы или участвовать в акциях, связанных с брендами. Рекламу встраивают в игровой процесс — например, в виде билбордов или других брендированных предметов.

Количество скачиваний мобильных приложений в России достигло 5,62 млрд (+2,6%). Самыми популярными по скачиваниям приложениями стали Wildberries и Telegram. Среди видеоигр в топ попали: Roblox, Gacha Life 2, Royal Match и Subway Surfers. В целом, рынок видеоигр в России продолжает развиваться. Особенно высок спрос на видеоигры на смартфонах: за последний год показатель увеличился на 6,5%, — до 56,1%. Игры на десктопах пользуются популярностью у 58,4% пользователей, однако этот показатель снизился за последний год.

Расширение влияния интернета и развитие цифровых технологий способствует развитию новых медиа (таких, как блоги, социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры), а также способствует переходу маркетинговой активности на эти площадки и появлению новых методов продвижения. Новые медиа отличаются от традиционных интерактивностью, мультимедийностью и представленностью в цифровом формате, что меняет способы взаимодействия с аудиторией.

ИИ

По мнению представителей индустрии, роль искусственного интеллекта будет продолжать расти. Доступные технологии меняют всю сферу — теперь потребитель ждет от медиа более качественного и захватывающего продукта.

Также нейросети позволяют платформам наиболее эффективно настраивать свои рекомендации благодаря данным, которые собирают организации. В руки создателей приложений при хорошем анализе попадает информация о поведении клиентов и тенденциях потребления цифровых медиа. Николаев Кирилл, старший дизайнер Ailove считает, что от подхода с внедрением ИИ в медиа есть свои «плюсы» и «минусы».

Преимущества:

увеличение эффективности работы медиакомпаний;

повышение качества, создаваемого контента;

персональные предложения для пользователей;

минимизация рутинных процессов.

Недостатки:

потеря рабочих мест из-за автоматизации;

ряд этических вопросов, связанных с использованием ИИ (например: авторские права);

искажение восприятия реальности при генерации контента;

зависимость от технологий и существенный рост кибератак.

Александр Сачков, аккаунт-директора MediaPlan Consulting: В 2025 году ИИ еще больше интегрируется в медиапроцессы: нейросети еще активнее будут использовать для создания контента, редактирования видео, генерации музыки, аналитики и т. д. Эти технологии станут стандартом в рабочих процессах. Главным вопросом станет то, как с помощью ИИ улучшать контент. Сам контент за счет развития ИИ-технологий станет более персонализированным. Нейросети смогут более эффективно анализировать поведение пользователей и предлагать им контент точечно. Это касается, например, рекомендаций новостей на основе предпочтений пользователя. Медиаопыт должен стать более интерактивным и привлекательным.

По словам эксперта, нейросети и дальше будут использовать для анализа больших объемов данных, что позволит предсказывать тренды в медиаиндустрии. Это поможет компаниям лучше понимать потребности аудитории и адаптировать стратегии.

Под новым углом встали вопросы, связанные с этическими нормами использования ИИ, авторским правом и борьбой с дезинформацией.

Артур Жимерин, Performance Group Head i.com : Искусственный интеллект (ИИ) становится важным инструментом в медиаиндустрии, переходя от экспериментального использования к интеграции в основные процессы. Нейросети уже сейчас активно внедряются в CRM-маркетинг, помогая генерировать персонализированный контент для push-уведомлений, которые отправляют приложения.

По мнению представителя индустрии, профессию копирайтера уже сложно представить без взаимодействия с генеративным ИИ. «В 2025 году ожидается, что ИИ продолжит активно использоваться для оптимизации рекламных кампаний, улучшения таргетинга и создания персонализированного контента. Это приведет к более эффективному использованию бюджетов и повышению ROI для рекламодателей», — подчеркивает эксперт.

Кирилл Николаев, старший дизайнер Ailove: Будущее интеграции ИИ в медиа выглядит многообещающим. С развитием технологий и увеличением объёма данных, доступных для обучения, ИИ станет более совершенным и универсальным инструментом. Он сможет выполнять более сложные задачи, такие как анализ данных, прогнозирование тенденций и создание персонализированного контента. Наиболее перспективным направлением развития ИИ в медиа является создание интеллектуальных систем, способных самостоятельно генерировать контент на основе анализа данных. Данные системы позволят автоматически создавать новости, статьи, видео и другие виды контента, адаптированные под интересы и предпочтения аудитории. Это позволит не только значительно сократить время и ресурсы на создание контента, но и существенно повысить его качество и актуальность.

Прогнозы экспертов на 2025 год

Артур Жимерин, Performance Group Head i.com: На медиабюджеты в 2025 году могут негативно сказаться несколько факторов. Во-первых, экономическая нестабильность и инфляция могут привести к сокращению расходов компаний на рекламу. Во-вторых, усиление государственного регулирования, касающегося рекламы и защиты данных, может потребовать дополнительных инвестиций в соблюдение норм (compliance) и адаптацию стратегий. Также сильно повлияет введение новых сборов на рекламораспространителей в интернете. В-третьих, конкуренция за внимание аудитории будет только усиливаться, что может вызвать необходимость увеличения бюджетов для достижения желаемых результатов. Наконец, изменения в поведении потребителей и их предпочтениях могут сделать традиционные подходы менее эффективными, требуя от компаний пересмотра своих медиапланов.

Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»: Факторы, которые могут негативно сказаться на медиабюджетах в следующем году — это, во-первых, инфляция. Резкое сокращение инструментария привело к повышенному спросу на оставшиеся опции, что ведет к разогреву аукционов и росту цен. В 2025 году данный тренд скорее продолжится. Соответственно, примерно за те же деньги мы будем покупать уже меньше охватов с результативностью на уровне текущего года. Ещё один фактор лежит в плоскости аналитики. Сохраняется разрыв между потребностями брендов в сбалансированном медиасплите и техническими возможностями обеспечить последующую оценку результативности такой кампании. До сих пор сервисы часто предоставляют урезанную статистику, что осложняет дальнейшие: оценку, стратегическое и тактическое планирование. Комбо первого и второго факторов дает еще большую дестабилизацию в вопросах эффективного вложения маркетинговых бюджетов.