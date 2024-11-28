Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.11.2024 в 16:53

Расходы на рекламу без маркировки запретят учитывать при расчете налога на прибыль

Инициатива коснется и затрат на рекламу в запрещенных соцсетях

2

Расходы на немаркированную рекламу и рекламу на заблокированных в России ресурсах запретят учитывать при расчете налога на прибыль. Такую инициативу одобрил Совфед 27 ноября.

Сами поправки были внесены в проект об изменениях в Налоговый кодекс. 26 ноября Госдума приняла их сразу во втором и третьем чтениях. Последним этапом будет подписание закона президентом России.

После вступления инициативы в силу компании не смогут учитывать в расходах при определении налога на прибыль затраты на рекламу в интернете:

  • если информация о ней не была передана в Роскомнадзор;
  • если она распространялась на ресурсе, доступ к которому ограничен в России;
  • если она распространялась на ресурсе неавторизованного иностранного лица.

Год назад власти обсуждали аналогичную поправку, однако тогда инициативу так и не приняли. Реклама без маркировки запрещена законом «О рекламе», но в Налоговом кодексе оставалась лазейка, по которой расходы на нее можно было учитывать в налогообложении. С лета 2024 года также рассматривается запрет рекламы на заблокированных ресурсах.

соцсети закон налог на прибыль маркировка рекламы в рунете
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.