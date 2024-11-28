Расходы на рекламу без маркировки запретят учитывать при расчете налога на прибыль

Расходы на немаркированную рекламу и рекламу на заблокированных в России ресурсах запретят учитывать при расчете налога на прибыль. Такую инициативу одобрил Совфед 27 ноября.
Сами поправки были внесены в проект об изменениях в Налоговый кодекс. 26 ноября Госдума приняла их сразу во втором и третьем чтениях. Последним этапом будет подписание закона президентом России.
После вступления инициативы в силу компании не смогут учитывать в расходах при определении налога на прибыль затраты на рекламу в интернете:
- если информация о ней не была передана в Роскомнадзор;
- если она распространялась на ресурсе, доступ к которому ограничен в России;
- если она распространялась на ресурсе неавторизованного иностранного лица.
Год назад власти обсуждали аналогичную поправку, однако тогда инициативу так и не приняли. Реклама без маркировки запрещена законом «О рекламе», но в Налоговом кодексе оставалась лазейка, по которой расходы на нее можно было учитывать в налогообложении. С лета 2024 года также рассматривается запрет рекламы на заблокированных ресурсах.