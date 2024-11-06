В реестр Роскомнадзора записались уже 13 тыс. блогеров

Около 13 тыс. человек подали данные о себе для регистрации в государственном реестре блогеров за четыре дня. Для владельцев «персональных страниц» с аудиторией от 10 тыс. подписчиков регистрация там является обязательной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минцифры.

В основном форму заполняли блогеры из «ВКонтакте» (39% заявок), YouTube (17%) и Telegram (11%). Ранее в специальный перечень уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры, заверили в Минцифры.

Позднее соцсети будут обязаны верифицировать и помечать страницы таких пользователей. Роскомнадзору же поручено вести их закрытый реестр

Советник юридической компании Birch Legal Владислав Елтовский поясняет, что обязанность по регистрации относится к площадкам, признанным в России соцсетями. Это, например, «ВКонтакте», Telegram, YouTube, TikTok и «Одноклассники». В перечне нет соцсетей X (экс-Twitter) или Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), поэтому на них «новые требования не распространяются».

Напомним, поправки о необходимости верификации вступили в силу с 1 ноября, а с 1 января 2025 года вступят в силу нормы о «запрете репостов и донатов», а также об ограничении рекламы.