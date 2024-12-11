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11.12.2024 в 14:37

Госдума в третьем чтении приняла поправки о 3%-ном сборе за интернет-рекламу

Изменения также включают введение «охлаждающих» фраз в рекламе кредитов

Госдума в третьем, финальном чтении приняла проект поправок к закону «О рекламе». Согласно документу, распространители интернет-рекламы, направленной на российских пользователей, будут отчислять в федеральный бюджет 3% своего квартального дохода от реализации услуг по распространению онлайн-рекламы. Кроме того, одобренные изменения ужесточают требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывают использовать в ней «охлаждающие» фразы. Запись об этом появилась 11 декабря в карточке законопроекта в думской электронной базе.

Изменения, вводящие 3%-й сбор за интернет-рекламу были внесены ко второму чтению документа, которое состоялось 10 декабря. Отчисления в бюджет могут быть использованы для оказания мер господдержки правообладателям программного обеспечения или баз данных, включенных в единый реестр, а также для «поддержки развития и функционирования информационных ресурсов», перечень которых устанавливает правительство.

Принятие поправок, ужесточающих требования к рекламе потребкредитов и обязывающих использовать в ней предупреждающие фразы, направлено на «сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Причём договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, подписанные до этого дня, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 сентября 2025 года.

Госдума Поправки третье чтение
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